Londerzeelse vrouw vrijgesproken voor aandeel in ontvoering

Een Everse restaurantuitbater had heel wat geld verloren aan een crypto-oplichter. Het slachtoffer deed aangifte bij de politie, maar besloot het recht in eigen hand te nemen. Hij schakelde de Londerzeelse vrouw in om de crypto-oplichter, onder het voorwendsel van een date, in de val te lokken. Samen met drie kompanen ontvoerde de restaurantuitbater de oplichter en folterde de man.

Ondanks haar betrokkenheid, verkreeg de Londerzeelse vrouw vrijdag een vrijspraak op het proces. “De rechtbank vindt dat er onvoldoende elementen in het dossier zitten die er op wijzen dat ze wist dat de man ging worden ontvoerd en gefolterd”, klonk het. De mannen kregen een celstraf van vijf jaar, waarvan 3 jaar met uitstel onder voorwaarden.