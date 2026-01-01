Een charter moet de markt in Londerzeel aangenamer maken

Charter moet markt in Londerzeel aangenamer maken: “Geen reglement, maar een engagement”

In Londerzeel hebben marktkramers vandaag een marktcharter ondertekend. Dat is opgesteld in samenspraak met het marktcomité en moet van de dinsdagmarkt een aangename, veilige en kwaliteitsvolle plek te blijven maken voor alle bezoekers.

De wekelijkse dinsdagmarkt in Londerzeel is al jarenlang een vaste waarde. “Maar we merkten echter dat de markt wat van zijn glans verloor de laatste jaren”, klinkt het bij schepen van Lokale Economie Gerda Verhulst. “We dachten samen met alle betrokken partners na over hoe we deze ontmoetingsplek konden herwaarderen. Bezoekers moeten opnieuw vertrouwen krijgen in de markt. Dat vertrouwen begint bij een aangename sfeer, een verzorgd aanbod en een goede verstandhouding tussen alle betrokken partners.”

Daarom richtte de gemeente een marktcomité op en maakte een marktcharter. “Het is geen reglement, maar eerder een engagement. Het charter is een gedeelde belofte van marktkramers, lokaal bestuur en marktcomité om samen te bouwen aan een gezellige, klantvriendelijke en kwaliteitsvolle markt”, zegt burgemeester Nadia Sminate. “Door dit charter tonen we dat we geloven in de kracht van samenwerking. Want een levendige markt ontstaat niet vanzelf. Ze is het resultaat van inzet, respect en betrokkenheid van iedereen."

Alle bezoekers konden vandaag ook hun ideeën delen om van de dinsdagmarkt een nog leukere ontmoetingsplek te maken. De gemeente plaatste daarom een ideeënbus op de markt en die blijft nog een week staan in het gemeentehuis van Londerzeel.

