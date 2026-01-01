Bijna 300 gasten zamelen zo'n 50.000 euro in op 8ste Topchefs voor LEIF

Initiatiefnemer van Topchefs voor LEIF is chef Noël Neckebroeck van het voormalige restaurant Kasteel Diependael in Elewijt. "Dit is een bijzonder thema, iedereen krijgt te maken met het levenseinde en daarom nemen we met een aantal topchefs al bijna 10 jaar deel aan dit gebeuren. Wij staan 200% achter LEIF," zegt hij.

LEIF timmert al meer dan 20 jaar aan de weg en pleit vandaag voor een uitbreiding van de euthanasiewetgeving, zodat bijvoorbeeld ook mensen met dementie via een voorafgaande wilsverklaring euthanasie kunnen krijgen. Het project wordt breed gedragen, klinkt het bij bezieler en oncoloog professor Wim Distelmans. Zo zijn in almaar meer gemeenten informatiepunten te vinden. "De LEIF-punten schieten als paddenstoelen uit de grond. Vaak vanuit lokale enthousiaste vrijwilligers die begaan zijn met het respect voor een waardig levenseinde."