Bijna 300 gasten zamelen zo'n 50.000 euro in op 8ste Topchefs voor LEIF
Al voor de 8ste keer slaan restaurateurs in het Krekelhof in Gooik de handen in elkaar voor Topchefs voor LEIF, een benefietavond ten voordele van het Levens Einde Informatie Forum. Dat ijvert voor een waardig levenseinde en biedt burgers alle mogelijke informatie rond dat thema. Bijna 300 gasten tekenden present. Zij lieten zich culinair verwennen door topchefs van onder andere Sir Kwinten, Mirin en Gastro Brisk én deden een flinke duit in het zakje van het goede doel. Opnieuw werd een opbrengst van net geen 50.000 euro genoteerd.
Initiatiefnemer van Topchefs voor LEIF is chef Noël Neckebroeck van het voormalige restaurant Kasteel Diependael in Elewijt. "Dit is een bijzonder thema, iedereen krijgt te maken met het levenseinde en daarom nemen we met een aantal topchefs al bijna 10 jaar deel aan dit gebeuren. Wij staan 200% achter LEIF," zegt hij.
LEIF timmert al meer dan 20 jaar aan de weg en pleit vandaag voor een uitbreiding van de euthanasiewetgeving, zodat bijvoorbeeld ook mensen met dementie via een voorafgaande wilsverklaring euthanasie kunnen krijgen. Het project wordt breed gedragen, klinkt het bij bezieler en oncoloog professor Wim Distelmans. Zo zijn in almaar meer gemeenten informatiepunten te vinden. "De LEIF-punten schieten als paddenstoelen uit de grond. Vaak vanuit lokale enthousiaste vrijwilligers die begaan zijn met het respect voor een waardig levenseinde."
Lifetime Achievement Award
Eén van hen is Marina Van Haeren uit Strombeek-Bever. Zij was tijdens haar professionele carrière directeur van deMens.Nu en is nu nog voorzitter van het Humantisch Verbond in Brussel. Zij wordt bekroond met de LEIF-Lifetime Achievement Award. "Ik ben heel fier dat ik deze award krijg en zal LEIF blijven steunen." Ook het dagcentrum Topaz in Wemmel, waar mensen met een levensbedreigende ziekte terechtkunnen, kan al jaren rekenen op de steun van Van Haeren. Ze is er vrijwilligster. "De gasten daar hebben elk hun miserie. Als wij erin slagen om even een glimlach op hun lippen te toveren, is mijn dag geslaagd."
Bijna 50.000 euro
Ook de aanwezigen bij Topchefs voor LEIF zijn de organisatie genegen. Zij worden vanavond niet alleen culinair verwend door de topchefs en de leerlingen van Coovi in Anderlecht en Campus Wemmel, via een tombola spijzen ze met succes opnieuw de kas van LEIF. Professor Distelmans krijgt een cheque van net geen 50.000 euro overhandigd. "Als je 50.000 euro bijeen krijgt door zo'n fantastische koks, dan kan je alleen maar gelukkig zijn. Ik vind dat onwaarschijnlijk, want LEIF is heel belangrijk denk ik. Je voelt dat vanavond, maar ook bij de bevolking. Het is een begrip geworden, iedereen weet wat dat is."
Sprekers over euthanasiewet
Traditiegetrouw nodigt LEIF twee prominente sprekers uit op het evenement. Dit jaar waren dat niemand minder dan voorzitter van Vooruit Conner Rousseau en voorzitter van Anders Frédéric De Gucht. Zij hadden het over de uitbreiding van de euthanasiewet, een intentie die is opgenomen in het federale regeerakkoord.