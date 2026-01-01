Een betonnen knijpconstructie op de Amelvonnesbeek

Extra waterbuffering Amelvonnesbeek door aanleg betonnen knijpconstructie

Wemmel krijgt extra natte natuur op de bovenloop van de Amelvonnesbeek. Een betonnen knijpconstructie op de beek ter hoogte van de Brusselsesteenweg zorgt vanaf nu voor meer waterbuffering bij hoge waterstanden. Zo kan het water vertraagd afgevoerd worden, wat stroomafwaarts helpt tegen wateroverlast. De werken maken deel uit van het programma Water+Land+Schap Klimaatrobuuste Groene Noordrand.

De Amelvonnesbeek is de belangrijkste zijloop van de Maalbeek, een belangrijke blauw-groene ruggengraat van het openruimtegebied ten noordwesten van Brussel. Maar de vallei staat onder druk door de toenemende bebouwing, verharding en de steeds vaker voorkomende extreme weersomstandigheden. Droogte, wateroverlast na hevige regenbuien en de daaruit volgende erosie vormen nu al een probleem en zullen de vallei steeds vaker teisteren.

De coalitie Klimaatrobuuste Groene Noordrand zoekt daarom naar concrete oplossingen, samen met de lokale overheden en met financiële steun van Vlaanderen en Europa. In Wemmel ligt de Amelvonnesbeek ter hoogte van de kruising met de Brusselsesteenweg in een open stuk vallei, tot zes meter onder het maaiveld. ‘-"Een ideale plek om het water te vertragen en natte valleinatuur te creëren," vertelt Wim Solie, projectregisseur bij Regionaal Landschap Brabantse Kouters (RLBK). Die vertraging wordt gerealiseerd met een knijp in de beek. Dit is een betonnen tussenschot met een regelbare opening. Zo wordt het water bij hoge waterstand tegengehouden en kan het slechts beetje bij beetje trager verder stromen. Die werken zijn nu volledig afgerond.

Groter project

Het project maakt deel uit van een groter maatregelenpakket dat de gemeente Wemmel samen met Regionaal Landschap Brabantse Kouters in het kader van de grotere gebiedsvisie van het Strategisch Project Groene Noordrand uitvoert. Schepen Erwin Ollivier: "Vorig jaar openden we in dit verband al een natuurlijk ingerichte hondenlosloopzone met drie wadi’s waarin het regenwater van een woonwijk opgevangen wordt. Zo kan ook daar het water deels infiltreren en vertraagd afgevoerd worden naar de Maalbeek. Op het gemeentelijk schooldomein werkten we via een Natte Natuur-project aan de Molenbeek en op de Reekbeek voorzien we in de toekomst ook extra waterbuffering samen met de Vlaamse Landmaatschappij bij uitvoering van het landinrichtingsplan Groene Noordrand. Elk van deze werken draagt globaal bij aan de sponsfunctie van ons valleilandschap en beschermt zo Wemmel en ook Grimbergen tegen wateroverlast."

