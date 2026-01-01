Wemmelaar Andrej Cuyvers is topscorer in de eerste topdivisie van het basketbal

Wemmelaar Andrej Cuyvers weet de basket hangen: "Vertrouwen van ploegmaats en coach"

In de Top Division Men One, de tweede klasse van het Belgische basketbal, staat afgelopen weekend een topper op de affiche. Guco Lier, op dat moment eerste, neemt het op tegen Luik. Lier verliest de wedstrijd met 93-106, maar Wemmelaar en turnleerkracht op Basisschool Prinsenhof in Grimbergen Andrej Cuyvers weet alweer 25 punten te scoren. Een portret van Cuyvers zie je vanavond in Ring Sport.

"Het loopt wel goed", zegt Cuyvers aan Ring Sport. Dit seizoen is de regiogenoot goed voor een gemiddelde van meer dan 25 punten per wedstrijd. Toch blijft Cuyvers, die zijn carrière bij Bavi Vilvoorde begon, bescheiden. "Ik denk dat ik stevig gebouwd ben, ik heb ook redelijk wat gewicht voor mijn lengte. Dus onder de ring ben ik wel sterk. Maar het is ook omdat ik vertrouwen krijg van mijn ploegmaten en de coach dat ik gevaarlijk kan zijn."

"Ik kan eigenlijk weinig negatieve dingen over Andrej zeggen", vertelt coach Steve Ibens. Zoals elke coach ziet Ibens toch nog enkele werkpunten bij zijn topscorer: "Zijn grote werkpunt is defensief. Wat kan er daar nog beter? Ja, gewoon positionering, agressiviteit, physicality."

Cuyvers kan heel wat minuten maken bij Guco. De club staat op kop. "Eerste doel is de play-offs halen", zegt Cuyvers. "Dan kijken dat we top vier kunnen halen, zodat we het thuisvoordeel hebben en, ja, in de play-offs kan alles gebeuren."

Meest bekeken

BK veldrijden vandaag in Dilbeek
Sport

BK veldrijden in Dilbeek: “Het Bodegems Kampioenschap staat open voor iedereen!”

zon 11 jan
Isis Otte uit Lennik verloor als kleuter rechterbeen, toch is sport haar leven
Sport

Isis Otte uit Lennik verloor als kleuter rechterbeen, toch is sport haar leven: “Andere kinderen inspireren”

zon 11 jan
De sneltram langs de A12 komt er niet.
Mobiliteit

Sneltram A12 definitief in de prullenbak: "Twee onteigeningen opnieuw te koop"

vrij 9 jan
De trajectcontroles in Asse doen hun werk
Mobiliteit
Politiek

Vlaanderen pakt trajectcontroles aan in nieuw verkeersveiligheidsplan: "Terug naar de essentie"

Een Halse carnvalsgroep voert hun act op tijdens 'Halle op Losse Schroeven'
Cultuur
Samenleving

'Halle op losse schroeven' kiest beste carnavalshit en -performance

Meer nieuws uit de regio

De gemeente wemmel gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met drie dierenopvangcentra.
Samenleving

Wemmel zet in op dierenwelzijn met structurele steun aan drie opvangcentra: "Meteen naar de juiste partner"

Kinderen ontdekken de inhoud van de taalrugzakken
Vlaamse Rand
Jeugd
Onderwijs

Kinderen uit de Vlaamse Rand krijgen taalrugzak mee tijdens de kerstvakantie: "Taalbegrip en spreekdurf versterken"

zat 20 dec
Cultuur
Samenleving

Gezelligheid troef komende dagen op kerstmarkten: “Moment om de gemeente écht te beleven”

vrij 12 dec
Medewerkers van Intradura onderzoeken of afval wel goed gesorteerd wordt
UPDATE
Samenleving

Intradura voert prijsverhogingen afvalzakken door: "Maar beter sorteren is goed voor je portemonnee"

don 11 dec
Johan Verminnen
Cultuur

Johan Verminnen is Brusseleir vè ’t leive: “Hij spreekt als geen ander het Brussels dialect”

woe 10 dec