Wemmelaar Andrej Cuyvers weet de basket hangen: "Vertrouwen van ploegmaats en coach"

"Het loopt wel goed", zegt Cuyvers aan Ring Sport. Dit seizoen is de regiogenoot goed voor een gemiddelde van meer dan 25 punten per wedstrijd. Toch blijft Cuyvers, die zijn carrière bij Bavi Vilvoorde begon, bescheiden. "Ik denk dat ik stevig gebouwd ben, ik heb ook redelijk wat gewicht voor mijn lengte. Dus onder de ring ben ik wel sterk. Maar het is ook omdat ik vertrouwen krijg van mijn ploegmaten en de coach dat ik gevaarlijk kan zijn."

"Ik kan eigenlijk weinig negatieve dingen over Andrej zeggen", vertelt coach Steve Ibens. Zoals elke coach ziet Ibens toch nog enkele werkpunten bij zijn topscorer: "Zijn grote werkpunt is defensief. Wat kan er daar nog beter? Ja, gewoon positionering, agressiviteit, physicality."

Cuyvers kan heel wat minuten maken bij Guco. De club staat op kop. "Eerste doel is de play-offs halen", zegt Cuyvers. "Dan kijken dat we top vier kunnen halen, zodat we het thuisvoordeel hebben en, ja, in de play-offs kan alles gebeuren."