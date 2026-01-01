Curling Club Zemst en Sportimonium organiseren fundraiser: "Belangrijk om sporterfgoed in leven te houden"

De Olympische Winterspelen in Milaan en Cortina staan voor de deur. Het ideale moment om curling in de kijker te zetten. Curling Club Zemst koppelt het boeiende aan het nuttige en organiseert gisterenavond samen met het Sportimonium een fundraiser. "Curling is uiteraard een belangrijke sport", zegt Andres Frederix, manager van Curling Club Zemst. "Eén van de weinige wintersporten die je in België kan beoefenen. We hebben hier in Zemst een aparte baan liggen waar enkel en alleen curling op wordt gespeeld."

Tom Van Aken, wetenschappelijk medewerker van sportmuseum Sportimonium, geeft een uiteenzetting over de geschiedenis van de sport. "Als Sportimonium zijn wij eigenlijk een beetje een nieuwe koers ingeslagen", zegt Van Aken. Sinds het Sportimonium in september naast de Vlaamse subsidies grijpt, zoekt het museum naar partnerschappen. "Er is een samenwerking ontstaan en op deze manier kijken we hoe we de sportgeschiedenis kunnen koppelen aan sportactualiteit."

"Het is heel belangrijk om dat sporterfgoed levendig te houden", zegt Van Aken. "We bewaren die goed, maar we willen die ook tonen aan de mensen. We willen ermee naar buiten komen en dat doen we vanavond in een kleine vorm, maar dat gaan we de komende tijd meer en meer doen en op die manier de nieuwe koers van het Sportimonium vorm geven."