Zemsts sportmuseum Sportimonium verliest 75 procent van middelen: "Minimale werking behouden"
Vlaams minister van Sport Annick De Ridder schrapt de volledige subsidie vanuit Sport Vlaanderen voor sportmuseum Sportimonium in Zemst. Aan De Standaard zegt directeur Wim Seghers dat het museum desondanks een minimale werking willen behouden.
Er is meer duidelijkheid over cultuursubsidies voor musea in Vlaanderen. Voor sportmuseum Sportimonium in Zemst ziet de toekomst er asgrauw uit. Vlaams minister van Sport Annick De Ridder heeft de subsidies die het sportmuseum vanuit Sport Vlaanderen krijgt geschrapt, schrijft De Standaard. Het museum verliest 658.000 euro. Daarnaast gaat ook nog eens vijf procent van de 222.000 euro aan cultuurgeld af.
Directeur Wim Seghers vertelt in krant dat het moeilijk zal worden voor het museum want door de schrapping verliezen ze drie vierde van hun middelen. "We waren al een poos aan het uitkijken naar alternatieve financiering", zegt Seghers. "Het is ons niet duidelijk hoe ver we met de overgebleven subsidies springen. Onze betrachting is een minimale werking te behouden”, aldus de directeur.