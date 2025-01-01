Influencer Stien Edlund neemt frisse duik tijdens verkenning Turbo Crossparcours

Het parcours van de Turbo Cross in Hofstade is niet van de poes. Dat ondervond influencer Stien Edlund uit Steenokkerzeel toen ze na een afdaling een bocht miste, over de afsluiting tuimelde en met haar gezicht eerst in het water terecht kwam.

Na de eerste shock kon Edlund gelukkig snel opnieuw lachen, maar door de venijnige betonnen boord had het helemaal anders kunnen aflopen. "Ik geef op", grapt edlund in het filmpje. "Ik ga dit parcours lopen, niet fietsen."

Enkele vriendelijke toeschouwers visten Edlunds fiets uit het water. De influencer kan haar fiets goed gebruiken want maandagavond staat ze ermee aan de start van de Turbo Cross. Het sportevent georganiseerd door Average Rob begint morgenavond om 17.00 uur.