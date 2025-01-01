Influencer Stien Edlund moet even bekomen na de frisse duik

Influencer Stien Edlund neemt frisse duik tijdens verkenning Turbo Crossparcours

Maandag vindt in Hofstade de Turbo Cross van Average Rob plaats. Heel wat bekende koppen doen mee aan de cross, waaronder influencer Stien Edlund uit Melsbroek. Bij de verkenning van het parcours, liep het bijna mis.

Het parcours van de Turbo Cross in Hofstade is niet van de poes. Dat ondervond influencer Stien Edlund uit Steenokkerzeel toen ze na een afdaling een bocht miste, over de afsluiting tuimelde en met haar gezicht eerst in het water terecht kwam.

Na de eerste shock kon Edlund gelukkig snel opnieuw lachen, maar door de venijnige betonnen boord had het helemaal anders kunnen aflopen. "Ik geef op", grapt edlund in het filmpje. "Ik ga dit parcours lopen, niet fietsen."

Enkele vriendelijke toeschouwers visten Edlunds fiets uit het water. De influencer kan haar fiets goed gebruiken want maandagavond staat ze ermee aan de start van de Turbo Cross. Het sportevent georganiseerd door Average Rob begint morgenavond om 17.00 uur.

Meest bekeken

Heel wat mensen komen naar het Possozplein uitgedost in een kersttrui
Samenleving

Halle grijpt naast wereldrecord wansmakelijke kersttruien

zat 20 dec
Verwarmingstoestel vat vuur
Samenleving

Verwarmingstoestel vat vuur in Liedekerke: "Eén persoon naar het ziekenhuis"

zon 21 dec
Justitiepaleis Brussel
Justitie

Vrouw uit Londerzeel was lokvogel voor ontvoering en foltering van crypto-oplichter

zat 20 dec
Burgemeester van Beersel Jo Vander Meylen
Politiek

Burgemeester Beersel reageert op kritiek oppositie: "'t Kan verkeren, zei Bredero"

vrij 19 dec
Cultuur
Jeugd

Mary's Gold maakt affiche Rock Affligem compleet: "We gaan iedereen wakker spelen"

Meer nieuws uit de regio

Kampenhout Sas met zwembad
Politiek

Meerjarenplannen Wezembeek-Oppem, Steenokkerzeel en Kampenhout: doorgaan op hetzelfde elan

vrij 19 dec
Samenleving

Iconische Coca-Cola kersttruck houdt halt in Zemst: "Ook de Kerstman rijdt mee"

woe 17 dec
Buurtbewoners werken mee aan nieuwe toegankelijke natuur aan Gulderij in Zemst:
Groen

Buurtbewoners werken mee aan nieuwe toegankelijke natuur aan Gulderij in Zemst: “Natuur en sociale cohesie versterken”

zat 13 dec
Al twee cafés in Perk schakelden over op tankbier
Samenleving

Al twee cafés in Perk schakelden over op tankbier: “Niet meer sleuren met vaten"

zat 13 dec
Affiche De Weerdse Bierfeesten 2026
Cultuur

Weerdse Bierfeesten lost eerste namen en trapt 41ste editie af met Milk Inc.

don 11 dec