Oude sporthal in centrum Zemst biedt clubs tijdelijk onderdak tijdens renovatie sportcomplex Hofstade

De sportzaal van Sport Vlaanderen in Hofstade sluit vanaf september voor ongeveer een jaar voor een grondige renovatie. Tijdens die periode voorziet de gemeente Zemst een oplossing zodat sportactiviteiten kunnen blijven doorgaan. De oude sporthal in het centrum zal dienen als uitwijklocatie. Sport Vlaanderen zal er een deel van hun activiteiten organiseren. Ook het sportmateriaal verhuist mee zodat clubs in de juiste omstandigheden kunnen trainen.

Niet alle infrastructuur in het sportcomplex in Hofstade sluit. De gymzaal, de polyvalente zaal en de skatezone blijven tijdens de werken toegankelijk.

Sport Vlaanderen stelt de planning op en daarbij krijgen sportverenigingen uit Zemst voorrang. De huurprijs voor de sportclubs blijft ongewijzigd.