Thuisrijder Arthur Van Den Boer tweede in Plagecross: “Overal langs het parcours bekende gezichten”

Van bij de start zit Arthur Van Den Boer attent vooraan. Met nog enkele ronden te rijden laten Van Den Boer, ploegmaat David Haverdings en Yordi Corsus de rest achter zich. In een spannende sprint komt Van Den Boer net tekort om de Plagecross bij de beloften te winnen. Hij moet de overwinning laten aan zijn ploegmaat David Haverdings. De Nederlander won gisteren ook al de Wereldbeker-veldrit in Koksijde.

“Vooral de ontgoocheling overheerst momenteel”, zegt Van Den Boer meteen na de finish. “Er waren heel wat supporters voor mij hier, en dan wil je het afmaken. Ik voelde hem op en over mij komen, het verschil was echt niet groot. Maar ik heb wel kunnen genieten, overal op het parcours stonden mensen die ik kende, dat was wel tof.”