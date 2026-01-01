In 2024 ging de Nieuwjaarsduik in Hofstade wel door

Winterduik in Hofstade afgelast door blauwalg: "Hopelijk mogen we jullie volgend jaar opnieuw verwelkomen"

De winterduik in de vijver op het domein van Sport Vlaanderen in de Zemstse deelgemeente Hofstade is afgelast. Volgens Sport Vlaanderen zit er blauwalg in de vijver. Alle deelnemers worden persoonlijk gecontacteerd.

"We moeten helaas meedelen dat de geplande winterduik op zondag niet kan doorgaan", klinkt het op de website van Sport Vlaanderen. De organisatie van de winterduik heeft vastgesteld dat er blauwalg in de vijver op het domein zit. "Deze wintervariant is bijzonder hardnekkig en blijft ook in deze periode actief. Hierdoor blijft het zwemverbod onverminderd van kracht."

De driehonderdvijftig ingeschreven deelnemers aan de winterduik mogen hun zwembroek nog even opgeborgen houden. "Alle ingeschreven deelnemers worden persoonlijk gecontacteerd en ontvangen binnen twee weken automatisch een volledige terugbetaling", klinkt het bij organisator Sport Vlaanderen. "We betreuren deze beslissing ten zeerste en danken alle deelnemers voor hun enthousiasme, begrip en vertrouwen. We hopen jullie bij een volgende editie opnieuw te mogen verwelkomen."

