Het gebied op de grens van Grimbergen en Zemst waar een hoog PFAS-gehalte is

PFAS-maatregelen in Grimbergen en Zemst: "Geen eieren of groenten van eigen kweek"

Op de grens tussen Grimbergen en Zemst, op de Cokerie-site, zijn de normwaarden voor PFAS overschreden. De gemeenten vragen om eieren en groenten van eigen kweek links te laten liggen.

Bodemstalen die de Vlaamse Waterweg op de Cokerie-site liet nemen wijzen uit dat er een normoverschrijding voor PFAS in de bodem zit. De Cokerie-site ligt op de grens van Grimbergen en Zemst. Aan De bewoners van de Gaston Devoswijk en de Broekstraat in Grimbergen en de Eppegemsesteenweg in Zemst wordt gevraagd om geen kippeneieren en groeneten van eigen kweek te eten en geen putwater te gebruiken. "De voorzorgsmaatregelen blijven van kracht tot het Departement Zorg een update geeft", klinkt het. "Bij aanhoudende normoverschrijding kunnen deze maatregelen een permanent karakter krijgen."

Brandblusoefeningen

De PFAS-vervuiling is het gevolg van brandblusoefeningen die oliebedrijf TOTAL op het terrein organiseerde. In het blusschuim dat het bedrijf gebruikte, zat PFAS. Hoewel het bedrijf al twintig jaar weg is, zijn er vandaag nog steeds restanten van het schuim in de bodem en het grondwater. De sanering haalde dan wel de bron uit de grond, een deel verplaatste zich eerder al via water en lucht. Zo kwamen de PFAS ook in het bodemoppervlak aanpalend aan de site terecht.

Bewonersvergadering

Op 23 februari geeft het Grimbergse gemeentebestuur tekst en uitleg op een bewonersvergadering. Het Departement Zorg en de Vlaamse Waterweg zullen ook aanwezig zijn. Zowel Grimbergse als Zemstse buurtbewoners kunnen met hun vragen terecht in de Charleroyhoeve op de Lierbaan.

