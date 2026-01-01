Scale Dogs zoekt gastgezinnen voor assistentiehonden: "Tijd, geduld en liefde"

Saskia uit Sterrebeek vangt een hond van Scale Dogs op, Yoda. "Er wordt een maatschappelijk doel beantwoord dat ik een mooi project vind", zegt Saskie. "En als gastgezin ben je belangrijk, want je draagt bij aan die begeleiding van de hond. Je socialiseert ze en leert commado's aan. Uiteindelijk hoop je dat dat een zelfstandige hond wordt die dan mensen kan begeleiden."

Annick Kelecom die instructeur is bij de Wezembeekse vzw Scale Dogs bevestigt het belang van een warm gezin voor een toekomstige assistentiehond. "Alles staat of valt eigenlijk met de gastgezinnen", zegt Annick. "Zij leggen eigenlijk de fundamenten voor wat wij later nodig hebben: een stabiele volwassen hond die zich extreem zelfzeker voelt in alle sociale situaties, die rustig is en die ook gemakkelijk een band kan vormen met mensen."

Een pup komt op z'n acht weken bij een gastgezin terecht en blijft er tot hij vijftien maanden is. Elke week wordt de hond getraind tot hij klaar is voor een opdracht. "De belangrijkste kwaliteiten van een goed gastgezin zijn tijd, geduld en liefde", besluit Kelecom.