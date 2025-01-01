Anderstalige OCMW-medewerkers krijgen hulp bij Nederlands: "Vaak een drempel bij aanwervingen"

Het lokaal bestuur van Wezembeek-Oppem start samen met de provincie Vlaams-Brabant een taalcoachingsproject voor een tiental anderstalige medewerkers. De coaching gebeurt tijdens de werkuren en buiten de schoolvakanties, zodat de deelnemers hun taalvaardigheid kunnen verbeteren zonder extra belasting. De groep wordt samengesteld op basis van het individueel profiel en het huidige taalniveau.

In faciliteitengemeentes zoals Wezembeek-Oppem is kennis van het Nederlands een selectiecriterium voor het personeel. "Toch blijkt dit vaak een drempel bij aanwervingen", klinkt het. "Nieuwe medewerkers geven aan dat ze hun Nederlands willen verbeteren, maar vinden daar in de praktijk weinig tijd voor. Door coaching op de werkvloer wordt die kloof nu aangepakt."

"Daarom ondersteunen we een project als ‘Nederlands op de werkvloer’ van het OCMW van Wezembeek-Oppem", zegt gedeputeerde voor Vlaams karakter, Gunther Coppens. "Want we vinden het belangrijk dat organisaties anderstaligen helpen bij hun leerproces van het Nederlands als vreemde taal. Voor onze samenleving is het immers essentieel dat we met elkaar kunnen communiceren”, zegt Gunther Coppens, gedeputeerde voor Vlaams karakter.