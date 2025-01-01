Ring rond Brussel vannacht tijdje dicht voor afbraak beschadigde seinbrug

Vannacht verwijdert een aannemer in opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer een aangereden seinbrug op de verkeersas tussen de Vierarmentunnel en de Leonardtunnel. Op de Ring rond Brussel zijn de Leonardtunnel en de Vierarmentunnel daardoor in beide richtingen twee uur afgesloten. “Tussen 1 uur en 3 uur ‘s nachts volgt al het verkeer vanuit Zaventem, Waterloo en Namen in beide richtingen een wegomlegging via de E411 richting Brussel, Vorstlaan en de Tervurenlaan”, zegt Anton De Coster van het Agentschap Wegen en Verkeer. “Als alles vlot verloopt kan de Brusselse ring na twee uur werken weer open voor verkeer.”

Op de E411, waar er nog aan de tunnel gewerkt wordt, blijft er ‘s nachts een koker open met een rijstrook voor verkeer richting Brussel en twee rijstroken voor verkeer richting Namen.