Meerjarenplan Overijse: "Te veel dossiers zijn blijven liggen"

De komende legislatuur investeert Overijse 85 miljoen euro. "Het grootste project is al bezig, namelijk de Markthalsite", zegt burgemeester Inge Lenseclaes. Op de site werkt de gemeente aan infrastructuur voor de scholen. "Maar daar komt ook een polyvalente zaal en een jeugdhuis", zegt Lenseclaes. Het kostenplaatje voor de renovatie van de site bedraagt zo'n 20 miljoen euro. Een andere grote investering die al bekend was, is de nieuwe sport- en bewegingssite op de Zuidflank.

Weinig nieuws onder de zon in Overijse, behalve dan dat de gemeente de plannen die al enkele jaren op tafel liggen worden gerealiseerd. Volgens de gemeente is er sprake van een stijlbreuk. "Te veel dossiers zijn de voorbije jaren blijven liggen, te veel noodzakelijke keuzes werden niet gemaakt. Dat tijdperk sluiten we af", klinkt het.

Daarnaast investeert de gemeente in mensen en in dienstverlening. "Zo komt er iemand die verantwoordelijk is voor het Nederlandstalige karakter van de gemeente", zegt Lenseclaes. "Er komt ook een loket voor lokale economie, waar onze ondernemers terecht kunnen, maar ook onze landbouwers en onze tuinbouwers, bijvoorbeeld onze serristen en we gaan ook een cel handhaving opstarten." Ook het woonzorgcentrum en het zwembad blijft de gemeente uitbaten. In het centrum van Overijse investeert het bestuur ook in de Begijnhofkapel, die een nieuwe invulling krijgt en er komt ook een welzijnshuis.