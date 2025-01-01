Hoeilaart investeert in groen en gezelligheid: "Een goede buur is heel belangrijk"

Het gemeentebestuur van Hoeilaart is eruit en komt met het meerjarenplan voor de dag. Het bestuur investeert in een veilig, proper en gezellig Hoeilaart, met aandacht voor het milieu en de jeugd.

Een trofee voor Team1560 en voor toekomstige generaties Hoeilanders is de drie miljoen euro die naar klimaatstraten gaat. "We willen onze straten, zeker in de wijken, ontharden en smaller maken", zegt burgemeester Tim Vandenput. De klimaatstraten zijn investeringen in de toekomst. "Meer plaats voor groen en hoge bomen, zodanig dat die de komende dertig jaar kunnen groeien. Wanneer het hier dan warmer wordt de komende decennia kunnen die bomen voor verkoeling zorgen."

Aan groen geen gebrek in Hoeilaart. De gemeente is al één van de groenste gemeenten in Vlaanderen, maar investeert nu pas in een eigen groendienst. "Vroeger hadden we drie externe partners", zegt burgemeester Vandenput. "Met een eigen groendienst kunnen we sneller reageren op de seizoenen."

Voor burgemeester Vandenput is vooral de wijkwerking van belang. "Een goede buur is heel belangrijk", zegt Vandenput. "In onze digitale wereld van sociale media, is het belangrijk dat mensen met elkaar praten." Daarom zet de gemeente in op wijk- en straatfeesten. Ook de aankomst van de Baloise Belgium Tour past in die strategie. De druivengemeente heeft met de organisatie van de wielerwedstrijd een akkoord voor vier jaar gesloten. In 2026 en 2029 komt de slotetappe aan in Hoeilaart. In 2027 start de Baloise Belgium Tour in Hoeilaart en in 2027 en in 2028 vertrekt er de slotetappe. Hoeilaart betaalt daar 390.000 euro voor.

Meest bekeken

'Goeie vriendin' krijgt 40 maanden cel na oplichting van ouders met ongeneeslijk zieke kinderen
Justitie

'Goeie vriendin' krijgt 40 maanden cel na oplichting van ouders met ongeneeslijk zieke kinderen: “Misbruik van vertrouwen”

woe 3 dec
Zemst wil deze legislatuur bijna 60 miljoen investeren
Politiek

Zemst wil deze legislatuur bijna 60 miljoen euro investeren, maar: “We vragen onze inwoners een kleine inspanning”

woe 3 dec
Minister Brouns stelt automatisatie grondwatermeetnet voor in Meise: “400 meetputten in Vlaanderen hebben nu sensor”
Groen

Vlaamse Milieumaatschappij stelt automatisatie grondwatermeetnet voor in Meise: “700 sensoren volgen live grondwaterpeil in Vlaanderen"

woe 3 dec
Mobiliteit
Vlaamse Rand

Nieuwe dienstregeling De Lijn in kader van 'basisbereikbaarheid'

Herman uit Zemst fotografeert toevallige voorbijgangers op straat
Cultuur
Samenleving

Herman uit Zemst fotografeert toevallige voorbijgangers op straat: “Het verhaal is belangrijker dan de foto”

woe 3 dec

Meer nieuws uit de regio

Sport

Baloise Belgium Tour eindigt volgend jaar in Hoeilaart: “Gemeente tonen aan breed wielerpubliek”

din 25 nov
Dag van de Wetenschap in Oetingen
Samenleving
Jeugd

43.000 bezoekers voor Dag van de Wetenschap, wij trokken naar Oetingen

maa 24 nov
Cultuur

Frituristen uit de regio opgenomen in Orde van de Gulden Puntzak

vrij 14 nov
Linda (rechts) en haar zus nemen binnenkort afscheid van de bakkerij en hun klanten
Samenleving

Oudste warme bakker van Hoeilaart stopt ermee: is dit het einde van de Hoeilaartse kaastaart?

don 30 okt
Beschadigde portiek op de Ring rond Brussel
Mobiliteit

Ring rond Brussel vannacht tijdje dicht voor afbraak beschadigde seinbrug

din 28 okt