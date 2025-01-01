Hoeilaart investeert in groen en gezelligheid: "Een goede buur is heel belangrijk"

Een trofee voor Team1560 en voor toekomstige generaties Hoeilanders is de drie miljoen euro die naar klimaatstraten gaat. "We willen onze straten, zeker in de wijken, ontharden en smaller maken", zegt burgemeester Tim Vandenput. De klimaatstraten zijn investeringen in de toekomst. "Meer plaats voor groen en hoge bomen, zodanig dat die de komende dertig jaar kunnen groeien. Wanneer het hier dan warmer wordt de komende decennia kunnen die bomen voor verkoeling zorgen."

Aan groen geen gebrek in Hoeilaart. De gemeente is al één van de groenste gemeenten in Vlaanderen, maar investeert nu pas in een eigen groendienst. "Vroeger hadden we drie externe partners", zegt burgemeester Vandenput. "Met een eigen groendienst kunnen we sneller reageren op de seizoenen."

Voor burgemeester Vandenput is vooral de wijkwerking van belang. "Een goede buur is heel belangrijk", zegt Vandenput. "In onze digitale wereld van sociale media, is het belangrijk dat mensen met elkaar praten." Daarom zet de gemeente in op wijk- en straatfeesten. Ook de aankomst van de Baloise Belgium Tour past in die strategie. De druivengemeente heeft met de organisatie van de wielerwedstrijd een akkoord voor vier jaar gesloten. In 2026 en 2029 komt de slotetappe aan in Hoeilaart. In 2027 start de Baloise Belgium Tour in Hoeilaart en in 2027 en in 2028 vertrekt er de slotetappe. Hoeilaart betaalt daar 390.000 euro voor.