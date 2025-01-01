Oudste warme bakker van Hoeilaart stopt ermee: is dit het einde van de Hoeilaartse kaastaart?

't Is druk in de bakkerij van Linda, maar op rustige momenten dringt stilaan door dat ze over een maand met pensioen gaat en afscheid moet nemen van de vele klanten. "Dan moet ik even slikken, want het wordt wennen. Maar de job wordt zwaar voor mij, dus ik ga met pensioen," vertelt ze. 's Nachts bakt Linda taarten en broden, overdag verkoopt ze die samen met haar zus in de winkel.

Nog meer dan het bakken en verkopen, zal Linda de babbels met haar klanten missen. "Wij hebben klanten die mijn ouders nog gekend hebben en dus al hun hele leven bij ons over de vloer komen. Ook voor hen zal het wennen zijn." Bovendien verdwijnt met de bakkerij van Linda ook de Hoeilaartse streekspecialiteit, haar kaastaart met amandelen, appelcompote en rum. Geen enkele andere bakker kent het recept. Toch zijn er plannen om de specialiteit niet verloren te laten gaan. "De gemeente heeft mij aangesproken omdat ze iets met het recept willen doen. We zouden samen met andere bakkers of vrijwilligers de kaastaart kunnen blijven maken, maar zekerheid is er nog niet."