© Nationaal verbond van frituristen

Frituristen uit de regio opgenomen in Orde van de Gulden Puntzak

Het is de laatste dag van de Week van de Friet. Traditiegetrouw neemt de Orde van Gulden Puntzak nieuwe leden op. Een aantal frituristen en verdienstelijke pleitbezorgers van de friet uit onze regio zijn bij de gelukkigen.

Het is Week van de Friet en dan neemt het Verbond van frituristen nieuwe mensen op in de Nationale Orde van de Gulden Puntzak. Dit jaar valt die eer een aantal regiogenoten te beurt. Influencer en pleitbezorger van de friet Average Rob uit Hoeilaart, frituuruitbater Robby De Smedt uit Lennik en Bart Sablon uit Affligem zijn gisteren opgenomen in de Orde.

Bart Sablon was vorig jaar nog jurylid in ons kookprogramma Het Beste Souper. Sablon is internationaal frietambassadeur en richtte tien jaar geleden de eerste frituur in Japan op. De drie worden nu erkend voor hun bewezen diensten ten voordele van de frituursector en de uitstraling van de Belgische frietcultuur.

Meest bekeken

Justitie

Rechtbank volgt AZ Sint-Maria: urologen blijven ontslagen

Mobiliteit
Vlaamse Rand

Snelheidsmetingen op 110 locaties in Sint-Pieters-Leeuw: "Inwoners echt begaan met verkeersveiligheid"

woe 12 nov
Jeugd

Kinderdagverblijven in Meise heropenen: "Gemeente voorziet ook budget voor extra plaatsen"

Cultuur
Samenleving

Jaarmarkt in Sint-Pieters-Leeuw: “Met 250 kramen is er voor elk wat wils”

din 11 nov
Justitie
Samenleving
Vlaamse Rand

Ryon niet blij met vertrekcentrum: "Een heel hoge werkdruk bij onze politiediensten"

don 13 nov

Meer nieuws uit de regio

Samenleving

Lokale lingeriezaken zetten zich in voor het goede doel: "Vrouwen ondersteunen vrouwen"

woe 12 nov
rugby Pajot
Sport

Rugby Pajot klopt Brugge na bloedstollend slot

maa 3 nov
Samenleving

Lennik legt troosttraject af: "Klein, stil en nabij"

zon 2 nov
Wonen
Vlaamse Rand

Notarissen en immokantoren in Lennik moeten anderstaligen mee overtuigen van het belang van Nederlands: “Alle beetjes helpen”

vrij 31 okt
Kunstwerk op de expo van Zonnelied voor Week van de Verbeelding
Cultuur
Samenleving

Zonnelied, Groenenberg en Kasteel van Gaasbeek slaan opnieuw handen in elkaar voor Week van de Verbeelding

don 30 okt