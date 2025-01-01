Frituristen uit de regio opgenomen in Orde van de Gulden Puntzak

Het is Week van de Friet en dan neemt het Verbond van frituristen nieuwe mensen op in de Nationale Orde van de Gulden Puntzak. Dit jaar valt die eer een aantal regiogenoten te beurt. Influencer en pleitbezorger van de friet Average Rob uit Hoeilaart, frituuruitbater Robby De Smedt uit Lennik en Bart Sablon uit Affligem zijn gisteren opgenomen in de Orde.

Bart Sablon was vorig jaar nog jurylid in ons kookprogramma Het Beste Souper. Sablon is internationaal frietambassadeur en richtte tien jaar geleden de eerste frituur in Japan op. De drie worden nu erkend voor hun bewezen diensten ten voordele van de frituursector en de uitstraling van de Belgische frietcultuur.