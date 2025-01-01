Gemeentehuis Hoeilaart

Baloise Belgium Tour eindigt volgend jaar in Hoeilaart: “Gemeente tonen aan breed wielerpubliek”

De Baloise Belgium Tour komt volgend jaar aan in Hoeilaart. Dat maakt de druivengemeente bekend. “Een fantastische manier om Hoeilaart te tonen aan een breed wielerpubliek”, zegt schepen van Sport Jou Sergeys.

Van woensdag 17 juni tot en met zondag 21 juni 2026 vindt de Baloise Belgium Tour plaat, waarbij het peloton vijf dagen lang strijdt op de Belgische wegen. De slotetappe op zondag 21 juni wordt de grote apotheose in Hoeilaart. In de aanloop naar het evenement maken de gemeente en organisator Golazo stap voor stap het parcours, de timing en de praktische informatie bekend.

“We zijn trots dat de finale hier neerstrijkt. Het wordt niet alleen een mooie sportdag, maar ook een unieke kans om ons dorp en onze lokale handelaars een extra boost te geven”, zegt schepen van Sport Joy Sergeys. “Het is een fantastische manier om Hoeilaart en de Druivenstreek te tonen aan een breed wielerpubliek.”

De Baloise Belgium Tour, in de volksmond beter bekend als de Ronde van België, heeft een rijke geschiedenis. Grote namen als Eddy Merckx, Tom Boonen, Greg Van Avermaet, Tony Martin en Remco Evenepoel prijken op de erelijst. Meerdere WorldTour-ploegen staan jaarlijks aan de start, goed voor vijf dagen koers op hoog niveau. In Hoeilaart wordt duidelijk wie de opvolger wordt van Filippo Baroncini, de winnaar van 2025.

