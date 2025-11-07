Leerlingen Heilig Hartcollege krijgen bos cadeau: "Dit kunnen we echt gebruiken"

In samenwerking met de organisatie Forest Forward geeft energiebedrijf Eneco het Heilig Hartcollege in Wezembeek-Oppem een bijzonder cadeau: een bos. "Wij produceren groene energie, dat is onze corebusiness," zegt Eline Dhaen, die communicatieadviseur bij Eneco is. "Maar daarnaast willen wij toch ook benadrukken dat biodiversiteit héél belangrijk is."

Een caveat, de leerlingen moeten het bos wel eerst zelf in de grond steken. Al lijken ze dat niet erg te vinden. "Dat is zalig om te doen. Ik vind het heel leuk, zo'n beetje in de natuur blijven", zegt Nathan. Ook Akatan en Arthur genieten van de buitenlucht. "Dit kunnen we echt gebruiken, ons mini bos. 't Is niet zo groot maar het is wel genoeg voor de leerlingen."

Bovendien rammen de leerlingen de bomen niet lompweg in de grond. De collegeleerlingen houden zich aan de Miyawakimethode. "Het is een Japanse professor die die techniek heeft uitgevonden", zegt Frank Missoul, zaakvoerder Forest Forward. "Een methode waarbij véél bomen op een kleine oppervlakte geplant worden, tot wel drie bomen per vierkante meter. Dus een densiteit die véél hoger ligt dan bij traditionele technieken."

De school wil dat de plek een oase van rust wordt. "We gaan nu het bos eerst even tijd geven om te groeien en daar kunnen onze ideeën ook van groeien natuurlijk", zegt leerkracht Marlies Wambacq, die de atcie coördineert. "We hebben speciaal een vorm gekozen waarbij er plaats is in het midden zodanig dat we het bos als een 'omarming' kunnen van een gedenk- of rustplek waar verschillende activiteiten kunnen plaatsvinden."