Vierde editie van Kids Winter Wonderland in Gare Maritime ontvangt hoog bezoek

Het openingsweekend van Kids Winter Wonderland is volop aan de gang. Nog tot en met vier januari kan iedereen tussen de drie en de negenennegentig jaar helemaal uit z'n kerstbol gaan.

Een gigantisch ballenbad, springkastelen zo ver het oog reikt en een spelletjesarcade met games van vroeger en nu, er valt altijd iets te beleven op Kids Winter Wonder Land. In al dat speelgewoel is er ook plaats voor circus, clowns en een goochelaar. Bovendien vereren Bumba, Timon Verbeeck en Mega Mindy het Winterland met een bezoek. Elke dag staan hosts Oscar en Odette klaar om de show in een baan om de aarde te sturen.

Het volledige programma vind je op de website van Kids Winter Wonderland.