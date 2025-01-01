Week van de Handhaving voert strijd tegen sluikstorten op: “We vinden echt vanalles”

Het is de Week van de Handhaving, een Vlaamse actie van Mooimakers, waar ook tal van politiezones en gemeenten in onze regio aan deelnemen. Deze week ligt de focus op sluikstort en zwerfvuil, met meer controles, GAS-boetes en sensibiliserende acties.

Tijdens de Week van de Handhaving wil Mooimakers vervuilers laten weten dat zwerfvuil en sluikstort achterlaten niet kan. Dat er heel wat vormen van controle zijn, dat er pakkans is en dat er boetes tegenover overtredingen staan. ”Door de gezamenlijke inspanningen willen we zichtbaar die pakkans verhogen”, klinkt het bij Mooimakers. Dat dat nodig is, zien ook de sluikstortersploegen van afvalintercommunale Interza. “We vinden echt vanalles”, zegt Ugo Tesoro. “In een hok bedoeld voor papier en PMD hebben we bijvoorbeeld zonet messen en vorken gevonden. Het gaat soms om spullen waar je je echt pijn kan aan doen.”

Tussen het afval zoekt Ugo ook naar facturen of andere gegevens waarmee ze de vervuiler kunnen achterhalen. Maar beboeten alleen helpt duidelijk niet. “Er moet ook meer sensibilisering komen. De Week van de Handhaving komt geen moment te vroeg”, zegt Melissa Muscas van Interza. “Elke dag zijn wij op de baan en dat betekent elke dag sluikstorten opruimen. Ik word er moedeloos van. In alle eerlijkheid snap ik niet waarom mensen zo’n dingen doen.”

