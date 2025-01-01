Sint-Pieters-Leeuw verschuift inkomsten in meerjarenplan

Het Leeuwse gemeentebestuur heeft de belangrijkste investeringen voor de komende legislatuur al bekend gemaakt in het masterplan gebouwen.

Sint-Pieters-Leeuw investeert de komende jaren 75 miljoen euro, onder meer in een nieuwe welzijnscampus, een politiekantoor op de Makro-site en zwembad. De grootste investering is de nieuwbouw voor het Populiertje. En het oude gemeentehuis gaat tegen de vlakte en maakt plaats voor een dorpsplein. Dat raakte eerder al bekend.

Om de investeringen te bekostigen schuift Sint-Pieters-Leeuw met de gemeentelijke belastingen, blijkt uit het meerjarenplan. Zo daalt de personenbelasting van 7,4 naar 7 procent, maar stijgt de onroerende voorheffing. Volgens de gemeente dragen vooral bedrijven en woningeigenaars van buiten de gemeente de stijging. De belastingdruk blijft onder het Vlaams gemiddelde.