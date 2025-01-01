Masterplan gebouwen Sint-Pieters-Leeuw: "Het oude gemeentehuis is tot op de draad versleten"

Het nieuwe masterplan gebouwen is een update van de plannen uit 2014. “Na tien jaar was het nodig om een nieuw uitgebreid masterplan voor de gemeentelijke gebouwen op te stellen", zegt burgemeester Jan Desmeth. "De wereld verandert, nieuwe opportuniteiten doen zich voor en moeten geïntegreerd worden. Dit plan zal een leidraad zijn voor de komende 10 jaren omdat alles goed doorgesproken en becijferd werd met de volledige ploeg. Daar waar nodig plannen we nog zes maanden extra onderzoek."

Pièce de résistance: het Colomakasteel

De gemeente heeft de ambitie om van het Colomakasteel een kunstenkasteel te maken. In het kasteel gaan al enkele expo's door, maar heel wat ruimtes staan leeg. Schepen van Cultuur Wouter De Craen heeft een oplossing klaar. "Onze kunstacademie barst uit z'n voegen", zegt De Craen. De academie heeft weer heel wat nieuwe, jonge leerlingen dit jaar en dus hebben we in het Colomakasteel een locatie gevonden waar we hen in de toekomst kunnen huisvesten. De komende maanden onderzoeken we welke aanpassingen nodig zijn."

De huidige kunstacademie krijgt een nieuwe invulling als polyvalente ruimte met een keuken, bar en opslagruimte. "Hier zal ook de mogelijkheid zijn voor verhuur", klinkt het bij het gemeentebestuur. "We zien dit als een mooie, toegankelijke en gezellige ruimte, een trekpleister met grote ramen en mooi aansluitend op een groot plein waar feesten, tentoonstellingen, recepties… kunnen plaatsvinden."

Oude gemeentehuis tegen de grond

Het grote plein waarvan sprake is, bestaat voorlopig nog niet. Daarvoor moet eerst het oude gemeentehuis worden afgebroken. "Het oude gemeentehuis is tot op de draad versleten", zegt schepen van Gebouwen Jeroen Tiebout. "De investeringen zijn dusdanig hoog dat het bijna niet verantwoord is om het gebouw te behouden."

Het oude gemeentehuis is één van de heilige huisjes in het centrum, geeft Tiebout toe. "Maar zo doorgaan is niet verantwoord. Op het plein zal veel kunnen plaatsvinden: én horeca, én de wekelijkse markt en gewoon ook een pleinfunctie", aldus Tiebout. "Zo krijgt Leeuw eindelijk haar dorpsplein", klinkt het.

Wildersportcomplex en kerk Ruisbroek

In Negenmanneke richt de gemeente de blik op het Wildersportcomplex. Op termijn zou het zwembad naar de Makro-site verhuizen, waardoor nieuwe moeglijkheden voor de Wildersportcomplex zich aandienen. "Wat we daar graag willen onderbrengen is Chiro Negenmanneke, een inclusieve speeltuin, een vernieuwde kantine en een indoor of overdekte petanqueruimte", zegt de schepen van Gebouwen. In afwachting van nieuwe infrastructuur kan Chiro Negenmanneke tijdelijk terecht in nieuwe containers op de site.

Een andere opvallende werf voor de komende jaren wordt de kerk in Ruisbroek. Vanaf 2027 moet de kerk van Ruisbroek zijn omgevormd tot een evenementenruimte, restaurant en lokaal dienstencentrum. Rond het plein komt een nieuwe welzijnssite. Alle functies die nu in de Fabriekstraat zijn ondergebracht, zoals het Sociaal Huis, de assistentiewoningen en het dienstencentrum zullen er onderdak vinden. "Qua sociale cohesie, integratie, levendigheid en aantrekkelijkheid van Ruisbroek moet dat toch wel een verschil maken, ook al gaat dat verder dan over één legislatuur", zegt burgemeester Jan Desmeth.