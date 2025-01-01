Werken aan buitenomgeving gemeentehuis Sint-Pieters-Leeuw zijn klaar: “Veiliger en groener”

Na anderhalf jaar renoveren ging begin dit jaar het gemeentehuis in Sint-Pieters-Leeuw open. Daardoor verbruikt het gebouw 75% minder energie. De voorbije maanden werd ook werk gemaakt van de buitenomgeving, die werken zijn nu klaar. “De omgeving onder en rond de luifel werd grondig vernieuwd met nieuwe voetpaden en een verkeersplateau. Onder de luifel is de toegang tot het gemeentehuis duidelijker gemarkeerd”, zegt schepen van Gebouwen Jeroen Tiebout.

De ondergrondse glascontainers werden verplaatst naar het perk rechts en hun capaciteit werd verdubbeld. “Tussen de postautomaat en de glascontainers zijn drie parkeerplaatsen voor kort parkeren aangelegd. Daarnaast is er aan de achterzijde van de luifel een extra parkeerplaats voor personen met een handicap voorzien. Binnenkort worden er nieuwe fietsenstallingen onder de luifel geplaatst en wordt de omgeving nog verfraaid met extra groen”, aldus Tiebout.