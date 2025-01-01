Kookwedstrijd voor chef-koks uit woonzorgcentra: “Leerlingen COOVI helpen chefs en leren bij over grootkeuken”

Voor de Cooking Trophy van EMEIS in de COOVI-toren koken 6 chef-koks van de zorgverleningsgroep een gastronomisch driegangenmenu om de jury te overtuigen van het belang van kwaliteit en passie bij het koken in woonzorgcentra. Want koken voor een ouder publiek vergt specifieke aandachtspunten. “Een woonzorgcentrum is er voor oudere mensen. Die hebben problemen met kauwen, en slikken. Dus zoeken we naar de aangepaste textuur, wat de mensen wel of niet kunnen eten. Wij werken vooral met mousses en crèmes. Bij vlees gaan we meer naar de vol-au-ventstructuren, de stoofvleesstructuren. Dat zijn allemaal zaken om rekening mee te houden”, zegt Amélie Popelier, chef-kok van WZC De Bottelarij Kortemark.

De leerlingen van COOVI leren een pak bij. Zij helpen de chefs bij het bereiden van de gerechten en met de organisatie in de grootkeukens. “Het maakt voor mij niet uit of je in een woonzorgcentrum kookt of niet. Die mensen kunnen even goed koken. Het niveau van deze koks is top, ik ben onder de indruk”, zegt Daan Verheyden.

“We zijn sinds twee jaar bezig met een opleiding grootkeuken en we vinden het toch wel belangrijk dat onze leerlingen de verschillende niveaus zien in de grootkeuken. Dit is toch wel van een hoger niveau”, vult Olivier Dumoulin aan, hij is technisch adviseur van GO! COOVI.