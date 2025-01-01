22 gemeenten nemen deel aan gratis boekenkaftdag Ezelsoor

22 gemeenten nemen deel aan gratis boekenkaftdag Ezelsoor: “Ook een moment om een hobby te ontdekken”

22 gemeenten, waarvan een groot deel in onze regio, nemen sinds gisteren deel aan de gratis boekenkaftdag Ezelsoor. Gezinnen met kinderen vanaf 6 jaar kunnen tijdens deze eerste week van september gratis kaftpapier krijgen. Dat kaftpapier werd ontworpen door kinderen uit de deelnemende gemeenten.

Op de plekken waar gekaft wordt is ook randanimatie voorzien: (strip)tekenaars personaliseren boeken of schriften en er zijn ook creatieve of muzikale workshops. Verenigingen stellen hun werking voor zodat kinderen een hobby kunnen kiezen voor volgend schooljaar. De kaftdag is ook een plek waar het cultureel aanbod van de gemeente wordt voorgesteld zodat gezinnen kunnen intekenen voor voorstellingen.

22 gemeenten nemen deel

De eerste editie van Ezelsoor vond plaats in 2010 in Halle en Bierbeek. Intussen breidde de groep Ezelsoor-partners uit. In 22 gemeenten uit Vlaams-Brabant, Brussel en Oost-Vlaanderen werken verschillende diensten samen aan een gezinsvriendelijke programma voor +6-jarigen. Het gaat om cultuur -of gemeenschapscentra, bibliotheken, jeugddiensten en integratiediensten. De deelnemende gemeenten in onze regio aan Ezelsoor zijn Beersel, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Kampenhout, Kraainem, Linkebeek, Machelen, Meise, Pepingen, Roosdaal, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw, Ternat, Wemmel, Wezembeek-Oppem en Zaventem. Op www.ezelsoor.info kan je het programma van de 22 gemeenten vinden en kan je snuisteren in de verschillende ontwerpen van het kaftpapier. Er zijn er een 5-tal per gemeente.

Sint-Genesius-Rode: Boesdaalhoeve

In de Boesdaalhoeve vindt de boekenkaftdag vandaag plaats. Onder meer de eerstejaars van het Onze-Lieve-Vrouwinstituut ontwierpen het kaftpapier. Het zijn de leerlingen van de lagere scholen in Rode die het ontwerp kozen waarvan kaftpapier gemaakt werd.

