Leo Pas uit Wezembeek-Oppem is klaar voor Transplantoux Games: “Ter nagedachtenis van mijn donor”

Het Universitair Sportcentrum in Gent is dit weekend het decor van de Belgian Transplant Games. Mensen die een transplantatie hebben ondergaan, donoren, donorfamilies en mensen aan de dialyse komen er samen om te sporten. Onder hen ook Leo Pas uit Wezembeek-Oppem. Vijf jaar geleden onderging hij een levertransplantatie en dit weekend geeft hij het beste van zichzelf tijdens het zwemmen, lopen en snelwandelen.

In 2019 krijgt Leo Pas te horen dat hij uitbehandeld is voor leverkanker, een jaar later krijgt hij een donorlever. Ondanks 13 crisissituaties en evenveel ziekenhuisopnames vindt hij in de sport een nieuwe passie. “Na mijn levertransplantatie was mijn doel om gewoon opnieuw te kunnen bewegen en fietsen”, zegt Leo. “Het was mijn doel om wat grotere afstanden te doen omdat ik graag veel dingen zie. Ik heb Vlaanderen leren kennen met de fiets, ik ben overal langs de Ring rond Brussel geweest.”

Leo is lid van Transplantoux, met die organisatie nam hij al aan de Wereld en Europese Transplant Spelen. Leo pakte er al verschillende medailles en geeft dit weekend opnieuw het beste van zichzelf. Dat is allemaal mogelijk dankzij zijn donor. De wachtlijsten voor een donor zijn lang, dat wil Leo extra onderstrepen met een speciaal T-shirt, met daarop ‘in memory of my donor’.

“Het is verschrikkelijk om iemand te verliezen. Ik heb zelf mijn vrouw in de covidperiode aan kanker verloren en mijn broer aan een slagaderbreuk. Maar het feit dat je er anderen mee kan helpen die dan langer kunnen leven en hun kinderen en kleinkinderen nog kunnen zien, daar word ik heel emotioneel van. Ik geniet van het leven en als ik sport, is dat ter nagedachtenis van mijn donor”, besluit Leo.

