Halle grijpt naast wereldrecord wansmakelijke kersttruien

Carnaval of niet, Hallenaren houden ervan zich te verkleden. Voor het goede doel wou de stad zo'n kans niet laten liggen. "We proberen een wereldrecord te vestigen door het grootste aantal mensen in een foute kersttrui op het Possozplein samen te brengen", klonk het. "We willen meer dan 3.474 deelnemers verzamelen op het plein."

Wie van zichzelf dacht geen foute kersttrui in huis te hebben, kon met een gerust hart naar het Possozplein afzakken. "De stad verkoopt foute kersttruien waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat", liet de stad weten.

Helaas, een afzichtelijk aantal foute kersttruien ten spijt wees een nauwkeurige telling wees uit dat 1042 mensen naar het Possozplein afzakten. Een verdienstelijke poging, die geen afbreuk deed aan het dolle kerstgebeuren. Voor het goede doel staat de teller op bijna 6.000 euro.