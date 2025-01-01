Heel wat mensen komen naar het Possozplein uitgedost in een kersttrui

Halle grijpt naast wereldrecord wansmakelijke kersttruien

De stad Halle probeerde vandaag het wereldrecord grootste aantal mensen met een fout kersttrui op dezelfde plaats te breken. Daarvoor had de stad meer dan 3.474 deelnemers nodig, maar helaas strandde de poging op 1042 deelnemers. Voor het goede doel werd wel een flink bedrag opgehaald.

Carnaval of niet, Hallenaren houden ervan zich te verkleden. Voor het goede doel wou de stad zo'n kans niet laten liggen. "We proberen een wereldrecord te vestigen door het grootste aantal mensen in een foute kersttrui op het Possozplein samen te brengen", klonk het. "We willen meer dan 3.474 deelnemers verzamelen op het plein."

Wie van zichzelf dacht geen foute kersttrui in huis te hebben, kon met een gerust hart naar het Possozplein afzakken. "De stad verkoopt foute kersttruien waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat", liet de stad weten.

Helaas, een afzichtelijk aantal foute kersttruien ten spijt wees een nauwkeurige telling wees uit dat 1042 mensen naar het Possozplein afzakten. Een verdienstelijke poging, die geen afbreuk deed aan het dolle kerstgebeuren. Voor het goede doel staat de teller op bijna 6.000 euro.

