Halse oppositiepartijen stemmen mee voor meerjarenplanning: “Een bestuur dat eindelijk platgetreden paden durft te verlaten”

In Halle is gisteravond de meerjarenplanning goedgekeurd. Opvallend, oppositiepartijen Visie Halle en Vlaams Belang stemden mee voor de plannen de komende jaren. De kritiek kwam enkel uit linkse hoek. Vooruit, Groen en PVDA stemden tegen. "Halle kan en verdient vooral beter", klonk het daar.

Na een marathonzitting van 6,5 uur heeft de Halse gemeenteraad de meerjarenplanning goedgekeurd. Het schepencollege kreeg tijdens de zitting vooral kritiek vanuit linkse hoek, Vlaams Belang en Visie Halle zijn opvallend positief en stemmen voor de meerjarenplanning. “We zijn het lang niet met alles eens, maar dit is een goede start. We wensen het bestuur succes met het ambitieuze en eindelijk ook constructieve beleid voor onze Mariastad. Op onze steun kan je rekenen”, klonk het bij André Gorgon van Vlaams Belang.

Ook lovende woorden vanuit Visie Halle voor de meerderheidspartijen N-VA en CD&V. “Ik moet het schepencollege feliciteren met een evenwichtig meerjarenplan waar we veel van onze eigen punten in herkennen”, zegt Jan Ghysels van Visie Halle. “Het siert het stadsbestuur dat het met een frisse blik naar de zaken kijkt en nieuwe ideeën naar voren brengt. Ik ben blij dat het bestuur de platgetreden durft de verlaten, de grote problemen van de stad durft te benoemen en ook moed heeft om moeilijke knopen door te hakken. Zo is het algemeen geweten dat we tegen het stadsvernieuwingsproject De Bres waren.”

Groen, Vooruit en PVDA reageren dan weer ontgoocheld op de strategische keuzes van het schepencollege. “We vinden dat de klemtoon veel te weinig gelegd wordt op een sterk sociaal beleid. Een stad als Halle heeft dat nodig”, klinkt het bij Arno Pirolo van Vooruit. “Er moet niet alleen aandacht zijn voor camera’s, maar ook voor mensen. Het bestuur zegt dat de belastingen niet stijgen, wat wel erg bij de haren is getrokken. Halle kan en verdient vooral beter. We zien ook opmerkelijke vaststellingen. De voorbije jaren beet de N-VA zich vast in de zogenaamde bouwwoede in Halle. Dat is nu plots geen prioriteit meer, vandaag zie je een totaal ander beeld.”

Volgens Groen, die de vorige legislatuur nog mee in de meerderheid zat, ligt de focus te sterk op bouwprojecten en prestige-investeringen, terwijl sociale noden, klimaat, natuur en betaalbaar wonen onderbelicht blijven. “We zien hoe de stijgende financiële schulden, veroorzaakt door dure prestigeprojecten, samengaan met het afbouwen en privatiseren van dienstverlening. Zo wordt het stedelijk dienstenchequebedrijf afgebouwd en verdwijnen 12 medewerkers uit de buitenschoolse kinderopvang. Wie investeert in mensen, bouwt dienstverlening uit in plaats van af,” klinkt het bij gemeenteraadslid Marijke Ceunen. “Tegelijk erkennen we ook positieve initiatieven, zoals bijkomende investeringen in voet- en fietspaden, extra kinderopvangplaatsen en versterking van het toerisme.”

