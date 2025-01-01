Luchthavendouane wapent zich tegen drugssmokkel: "Europa interessant voor Amerikanen en Canadezen"

Drugscriminelen worden steeds creatiever in het smokkel van drugs via de luchthaven. Onder een valse naam sturen ze drugs mee met kookboeken, hondenvoer, microgolfovens of een platenspeler. Toch slaagde de douane op de Brussels Airport erin dit jaar negen ton te onderscheppen, een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar.

Import en export

De meest onderschepte drug is cannabis uit Thailand, Canada en de Verenigde Staten, waar de drug legaal is. "Voor Amerikanen en Canadezen is de Europese markt heel erg interessant", zegt Kristian Vanderwaeren, administrateur-generaal van de douane. "Hier krijgen ze voor een gram die ze verkopen veel meer dan in hun land, dus je ziet een massale influx van die cannabis in Brussels Airport. Dat is voornamelijk in het cargogedeelte, het belangrijkste, bijna zes ton. Maar we vinden het ook terug in het postale gedeelte en bij passagiers."

Ook ketamine is in trek. De drug wordt in ons land of in Nederland geproduceerd en vliegt dan naar de Verenigde Staten, Canada of Australië.

Ace strijdt tegen drugssmokkel

De stijgende trend zal zich ook volgend jaar doorzetten, vermoedt de douane. "Dat is gewoon een algemene voorstelling", zegt Vanderwaeren. "Jij gaat ook naar Werchter, waar het ook naar alle soorten ruikt. Je gaat ook dansen, je gaat je ook amuseren en ja cocaïne dat is gewoon ingeburgerd", zeg Vanderwaeren. "In mijn tijd dronken een pint en dat was het."

Daarom blijft de douane investeren in technologie, zo komt er een nieuwe mobiele scanner. Daarnaast blijven speurhonden een belangrijk wapen in de strijd tegen drugssmokkel. De nieuwste aanwinst, Ace, krijgt er in januari een collega-drugshond bij waardoor de brigade uit dertien honden zal bestaan. "Dat is eigenlijk puur op de geurmoleculen", zegt Kenny Van Hamme, die verantwoordelijk is voor de hondenbrigade. "Dus er moeten geurmoleculen vrijkomen om het te kunnen vinden. Criminelen zijn daarin heel inventief, maar wij volgen natuurlijk de nieuwe trends en passen onze trainingen aan."