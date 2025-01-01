Halle Schaatst gaat van start, ook bij deze zachte temperaturen: “Gelukkig is de piste overdekt”

Het zijn warme temperaturen voor de tijd van het jaar. Zo stijgt het kwik volgende week tot 11 graden en wordt er redelijk wat zon voorspeld. Maar dat houdt Halle Schaatst niet tegen. Vanaf vandaag is iedereen welkom om op de schaatsbaan over het ijs te glijden of de sfeer opsnuiven in de gezellige kerstkroeg. Tot en met 5 januari staat de ijspiste op het Stationsplein.

Tijdens Halle Schaatst geldt er een parkeerverbod op de parkeerstrook langs het Stationsplein in de Vandenpeereboomstraat. “Om alles veilig te laten verlopen, wordt de zone duidelijk afgebakend. Zo blijft er voldoende ruimte voor voetgangers en fietsers om veilig te passeren”, zegt schepen van Sport Pieter Busselot. “De ingang van de ijspiste bevindt zich dit jaar aan de kant van het station. Dit is nodig vanwege de werken aan de Bospoortbrug.”