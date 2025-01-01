Stad Halle gaat voor wereldrecord foute kersttruien: “Geen officiële poging, wel groot feest”

Iedereen is welkom: gezinnen, vrienden, verenigingen. “Trek je kleurrijkste, grappigste of meest foute trui aan en kom mee feestvieren. Tussen 15u en 17u wordt iedereen verwacht op het Possozplein. Meedoen is heel eenvoudig: kersttrui aan, naar het plein komen en genieten”, klinkt het bij de stad.

Geen officiële poring

Halle wilde eerst de recordpoging laten registreren bij een recordorganisatie, maar besliste uiteindelijk om dat niet te doen. Officiële erkenningen blijken vaak duur en omslachtig. De stad kiest er daarom voor om het geld dat gaat naar een officieel certificaat te investeren in een feest en een actie voor het goede doel.

Muziek en animatie

In de namiddag houden verschillende artiesten het publiek warm op het Possozplein. Kevin & Romina trappen af met Nederlandstalige meezingers en Franse klassiekers, gevolgd door Benny Michiels, Aïssa en Sammy Moore. Afsluiten doen Die Schnappers (Yves Segers en Matthias Lens) met uitbundige Duitse feestnummers. Daarna wordt bekendgemaakt of het record gebroken is en hoeveel de verkoop opleverde van foute kersttruien voor De Warmste Week en het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria.

Naast optredens valt er op en rond het plein heel wat te beleven. Vzw Kindersnoetjes zorgt voor feestelijke kerstkapsels, schmink en tijdelijke tattoos, terwijl Les Elfes Bleus uitpakt met straattheater. Er zijn ook enkele kermiskramen.