Oude brandweerkazerne in Dilbeek wordt pop-up skatepark

Oude brandweerkazerne in Dilbeek wordt pop-up skatepark: “Geschikt voor alle niveaus"

De voormalige brandweerkazerne van Dilbeek krijgt deze winter een tijdelijke nieuwe invulling. Tot en met 14 februari opent de gemeente er een gratis indoor pop-up skatepark, gebouwd door Stoked. “De ruimte groeit zo uit tot een plek voor sport, ontspanning en zelfontwikkeling”, zegt schepen van Jeugd Alexis Rons.

Met het pop-up skatepark wil Dilbeek inzetten op het volwaardig benutten van gemeentelijke infrastructuur. Zo wordt de voormalige brandweerkazerne meer dan een opslagplaats. “We blijven investeren in ontmoetingsplekken voor jongeren met ruimte voor urban culture. De komende jaren willen we hier sterker op inzetten”, zegt Alexis Rons, schepen van Jeugd in Dilbeek. “Tijdens het eerste uur na opening kwamen al tientallen enthousiaste skaters langs om de obstakels te testen, wat meteen het draagvlak en de nood aan dit winteraanbod bevestigt.

Het indoor skatepark is geschikt voor alle niveaus: van beginners tot ervaren skaters die zich willen uitleven op de halfpipe. “Tijdens elke openingsdag is er toezicht door de Stoked Board Academy. Veiligheid en respect staan daarbij centraal. Voor skaters onder de 18 jaar is het dragen van een helm verplicht. De organisatoren raden het dragen van een helm bovendien aan voor alle leeftijden”, aldus nog Rons.

Tijdens de kerstvakantie is het pop-up skatepark in de oude brandweerkazerne in Dilbeek open op maandag, dinsdag, vrijdag en zaterdag, na de kerstvakantie op woensdag en zaterdag. Bezoekers zijn welkom van 13u tot 19u.

