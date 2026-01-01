Schepen van Mobiliteit in Overijse, Filip Boon

Druivenstreek slaat handen in elkaar voor betere mobiliteit: "Beter op elkaar afstemmen"

Een aantal gemeenten uit de Druivenstreek - Overijse, Hoeilaart, Wezembeek-Oppem, Tervuren, Huldenberg en Bertem - bundelt de krachten om om een betere verkeersdoorstroming te zorgen. Het initiatief komt van de schepen van Mobiliteit in Overijse, Filip Boon.

"Ik ben nu een jaar schepen en dergelijk overleg bestond nog niet", zegt Filip Boon, schepen van Mobiliteit in Overijse. Samen met een aantal andere Druivenstreekgemeenten, zoals Hoeilaart en Wezembeek-Oppem, organiseert Boon overleg over wegenwerken. "Dus we willen dat eigenlijk beter op elkaar afstemmen en alvorens die werken starten, kijken naar timing." Sluipverkeer is één van de speerpunten van het overleg. De gemeenten willen vermijden dat verkeer zich over de gemeentegrenzen heen van de ene woonwijk naar de andere verplaatst.

Bovendien wil Boon naast de gemeenten ook de Werkvennootschap en het Agentschap Wegen en Verkeer in het overleg betrekken. Er wordt telkens overleg gepleegd, tussen het Agentschap Wegen en Verkeer bijvoorbeeld, en één gemeente", zegt Boon", maar nooit een overleg met alle gemeenten samen. We denken dat als we dat beter kunnen coördineren, beter afstemmen met elkaar, dat we eigenlijk met één stem kunnen spreken naar die hogere overheden toe."

