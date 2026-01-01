Druivenfestival Hoeilaart

Hoeilanders kunnen stemmen voor thema Druivenfestival

Nog 218 dagen en het Druivenfestival strijkt opnieuw neer in Hoeilaart. Hoeilanders mogen mee beslissen welk thema het festival zal hebben.

Uit heel wat creatieve inzendingen heeft een jury een aantal mogelijke thema's gekozen voor de Druivenfeesten van 2026. Vier thema's, met opvallend veel aandacht voor winterse toestanden, liggen in de weegschaal: 'Maskers & Mysterie', kerst in de zomer met 'Ho Ho Ho', 'Hoeilaart op de piste' en 'Er was eens'.

Stemmen kan nog tot en met 28 februari via de website.

Stemmen kan hier

