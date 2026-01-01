Forse toename drugssmokkel via Brussels Airport: "In totaal 123 drugskoeriers"

De luchthavendouane in Zaventem toont hoe ze drugskoeriers opsporen

Het parket Halle-Vilvoorde ziet een forse stijging van de drugssmokkel via Brussels Airport in Zaventem. Tegenover 2024 heeft de douane in 2025 bijna een kwart meer drugskoeriers onderschept, 123 koeriers in totaal. "Het verschil met 2023 is nog frappanter", klinkt het bij het parket. "Toen betrof het 28 koeriers."

Het parket van Halle-Vilvoorde komt met opzienbarende cijfers naar buiten. In vergelijking met 2024 heeft de douane op de luchthaven in Zaventem vierentwintig procent meer drugskoeriers onderschept. "93 van de 123 voorleidingen bij de onderzoeksrechter betroffen invoer van verdovende middelen", klinkt het bij het parket. "30 voorleidingen betroffen een poging tot uitvoer van verdovende middelen." Gemiddeld neemt de douane ongeveer twintig kilogram drugs per betrapte passagier in beslag.

Goed voor in totaal 2.574 kilogram, waarvan 1.807 kilogram cannabis, 382 kilogram cocaïne en 268 kilogram ketamine, van de overige soorten verdovende middelen werden kleinere hoeveelheden gesmokkeld. "Dit wijkt sterk af van de vaststellingen in 2024, waar nog 70 verdachten betrapt werden op de smokkel van cocaïne, en slechts 22 op de smokkel van cannabis. Ook in 2023 werden er nog 3 keer meer passagiers met cocaïne betrapt dan met cannabis", aldus het parket. Het parket ziet ook een verschuiving in het profiel van de daders. In 63 procent van de gevallen gaat het om mannen, vooral twintigers. Waar de Nederlanders vroeger de kroon spanden, gevolgd door Maleisiërs en Mexicanen, zijn het nu vooral Britten vervolgens de Nederlanders, Belgen, Fransen en Amerikanen die worden betrapt.

Cargo

Ook langs de cargozijde heeft de douane vooral cannabis onderschept. In 2025 is dat iets meer dan zes ton, veel meer dan in de voorgaande jaren. "Mogelijke verklaring voor deze verschuiving is de gedeeltelijke legalisering van cannabis in onder andere Thailand, de Verenigde Staten en Canada", klinkt het. "Waardoor het gemakkelijker wordt voor criminele organisaties om cannabis in België in te voeren, dan hier zelf cannabisplantages te gaan opzetten."

In de eerste weken van 2026 heeft de douane al 8 passagiers betrapt. Goed voor 112 kilogram cannabis, 64 kologram ketamine en 68 kilogram XTC.

