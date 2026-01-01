Leerlingen basisschool De Kiem maken Hertigembos 1.000 bomen rijker

In Ternat hebben kinderen van het vijfde en zesde jaar van de gemeentelijke basisschool De Kiem vandaag een nieuw stukje bosgebied geplant in het Hertigembos. Door weer en wind plantten de kinderen er 1.000 jonge bomen. In het totaal komen er 3.000 bomen bij om zo meer bosklimaat te creëren, en de bomen zo ook beter te beschermen tegen de klimaatverandering.

Met een schop en al dan niet de juiste kledij plantten de kinderen van basisschool De Kiem in Ternat vandaag in het Hertigembos 1.000 nieuwe bomen. “De grond is wat nat, maar moeilijk gaat ook”, zegt Matthijs, terwijl Isolde een tactiek bedenkt om de bomen makkelijk te planten. “Je moet gewoon zorgen dat ja alles goed aanstampt en zorgen dat de boom mooi recht blijft staan.”

De bedoeling is dat 3.000 bomen en struiken een plaats krijgen in het Hertigembos om het klimaat robuuster te maken. “Die jonge bomen gaan heel veel CO2 uit de lucht halen”, zegt boswachter Tom Brichau. “Door de warme zomers zien de bosgebieden af. Eén van de manieren ze beter te beschermen, zijn grotere bossen creëren waardoor je een bosklimaat ontwikkelt. Dat is vochtiger en lager van temperatuur.”

Meest bekeken

Het meldpunt voor gebrekkige Nederlandstalige hulpverlening ontving al meer dan 200 klachten
Samenleving

Al meer dan 200 taalklachten in Brusselse ziekenhuizen: “Ziekenhuizen treffen in portefeuille”

woe 11 feb
Burgemeester van Dilbeek, Stijn Quaghebeur
Mobiliteit
Samenleving

Dilbeek en Lennik trekken naar Crucke voor toegenomen vliegtuiglawaai: "Maximaal tot een minimum beperken"

maa 9 feb
Schepen van Mobiliteit Steve Claeys
Mobiliteit

Trajectcontroles op komst in dorpskernen Machelen en Diegem: “Snelheidsduivels op sluiproutes aanpakken”

woe 11 feb
De Aviato Jobfair in de Skyhall op Brussels Airport
Economie

5de jobbeurs van Aviato brengt werkzoekenden in contact met meer dan 50 werkgevers

din 10 feb
Het voormalige openluchtzwembad in Linkebeek wordt een publiek park
Groen
Vlaams-Brabant

Linkebeek geeft oude zwembadsite nieuw leven als natuurpark ‘Vergeten Oase’

din 10 feb

Meer nieuws uit de regio

Assenaar Randy Oveneke wordt de nieuwe coach van Asse-Ternat
Sport

Assenaar Randy Oveneke wordt nieuwe coach Asse-Ternat: “Voortbouwen op wat er staat”

din 20 jan
Jonge regiogenoten van U12 FC Dender nemen deel aan bekendste jeugdtornooi van VS
Sport

Jonge regiogenoten van FC Dender EH nemen deel aan bekendste jeugdtornooi van VS: “Een voetbaldroom komt uit”

maa 26 jan
Kruikenburg neemt het op tegen Lennik
Sport

Kruikenburg houdt de overwinning thuis in volleybalderby tegen Lennik

maa 26 jan
Op dit parkeerterrein langs de Assesteenweg komt het nieuwe restaurant
Mobiliteit

Burger King wil restaurant openen in Ternat

don 15 jan
Boeren protesteren tegen het Mercosur-handelsakkoord
Economie
Mobiliteit

Boze boeren blokkeren op- en afrittencomplex in Ternat: “Kijk eerst naar Belgische producten”

din 13 jan