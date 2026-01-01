Leerlingen basisschool De Kiem maken Hertigembos 1.000 bomen rijker
In Ternat hebben kinderen van het vijfde en zesde jaar van de gemeentelijke basisschool De Kiem vandaag een nieuw stukje bosgebied geplant in het Hertigembos. Door weer en wind plantten de kinderen er 1.000 jonge bomen. In het totaal komen er 3.000 bomen bij om zo meer bosklimaat te creëren, en de bomen zo ook beter te beschermen tegen de klimaatverandering.
Met een schop en al dan niet de juiste kledij plantten de kinderen van basisschool De Kiem in Ternat vandaag in het Hertigembos 1.000 nieuwe bomen. “De grond is wat nat, maar moeilijk gaat ook”, zegt Matthijs, terwijl Isolde een tactiek bedenkt om de bomen makkelijk te planten. “Je moet gewoon zorgen dat ja alles goed aanstampt en zorgen dat de boom mooi recht blijft staan.”
De bedoeling is dat 3.000 bomen en struiken een plaats krijgen in het Hertigembos om het klimaat robuuster te maken. “Die jonge bomen gaan heel veel CO2 uit de lucht halen”, zegt boswachter Tom Brichau. “Door de warme zomers zien de bosgebieden af. Eén van de manieren ze beter te beschermen, zijn grotere bossen creëren waardoor je een bosklimaat ontwikkelt. Dat is vochtiger en lager van temperatuur.”