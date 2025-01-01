Arkprijs van het Vrije Woord viert 75e verjaardag: “Erkenning voor verdedigers van de vrijheid van meningsuiting”

De expo opende vandaag met de viering van Ark-laureaat Ramsey Nasr en loopt tot en met 11 november.

In woord en beeld, via teksten, beeldfragmenten en tekeningen documenteert de expo de geschiedenis van de prijs, maar ook het rijke spectrum aan laureaten - van Christine D’haen (1951) tot Ramsey Nasr (2025) - en hun bijdrage aan de vrije meningsuiting. Curatoren zijn Lukas De Vos en Hugo De Greef.

Nog twee publieksmomenten

Op 18 oktober gaat een panel van kenners in op de uitdagingen van de voorbije 75 jaar wat betreft vrijheid van meningsuiting. Van ideologische conflicten tot politieke bemoeienissen, van internationale bewegingen voor gelijkheid tot hoogstandjes van kunstzinnige verrijking. Er zullen tal van thema’s aan bod komen.

Tijdens een slotevenement op 11 november brengen een aantal prominente laureaten teksten waarmee ze ooit bekroond werden. Onder meer Geert Buelens, Sophie De Schaepdrijver, Wim Distelmans, Ruth Lasters, en David Van Reybrouck tekenen present.