Achtergelaten auto uitgebrand op afgelegen veldbaantje: “Voertuig opzettelijk in brand gestoken”

De brandweer werd rond 23i15 uur opgeroepen, nadat buurtbewoners melding maakten van een knal en lichtflitsen. Aanvankelijk werd gedacht dat het om vuurwerk ging, maar ter plaatse bleek al snel dat een wagen in lichterlaaie stond op een afgelegen veldbaantje. Het ging om een Audi A4. De brandweer kon de vlammen wel snel onder controle krijgen, maar de wagen is volledig uitgebrand. Uit het eerste onderzoek blijkt dat de wagen doelbewust werd achtergelaten op het veldbaantje.

“Volgens de brandweer werd de brand aangestoken en ook de branddeskundige bevestigt dat het om opzettelijke brandstichting gaat”, zegt Sabine Lievens van het parket Halle-Vilvoorde. “De brand is ontstaan in het bestuurderscompartiment. De beide linkerdeuren van de Audi stonden open en er werd een brandend voorwerp in het voertuig gegooid.”

Of de wagen gestolen is, is onduidelijk. Op het moment van de brandstichting stond hij alleszins nog niet geseind, laat het parket nog weten. Het onderzoek naar de brandstichting loopt verder.