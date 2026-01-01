Achtergelaten auto uitgebrand op afgelegen veldbaantje: “Voertuig opzettelijk in brand gestoken”

In de Jozef Hauwaertstraat in Dworp is vrijdagavond laat een voertuig volledig uitgebrand. Het parket Halle-Vilvoorde bevestigt dat het om opzettelijke brandstichting gaat. Of het voertuig gestolen is, is momenteel onduidelijk. Het onderzoek loopt.

De brandweer werd rond 23i15 uur opgeroepen, nadat buurtbewoners melding maakten van een knal en lichtflitsen. Aanvankelijk werd gedacht dat het om vuurwerk ging, maar ter plaatse bleek al snel dat een wagen in lichterlaaie stond op een afgelegen veldbaantje. Het ging om een Audi A4. De brandweer kon de vlammen wel snel onder controle krijgen, maar de wagen is volledig uitgebrand. Uit het eerste onderzoek blijkt dat de wagen doelbewust werd achtergelaten op het veldbaantje.

“Volgens de brandweer werd de brand aangestoken en ook de branddeskundige bevestigt dat het om opzettelijke brandstichting gaat”, zegt Sabine Lievens van het parket Halle-Vilvoorde. “De brand is ontstaan in het bestuurderscompartiment. De beide linkerdeuren van de Audi stonden open en er werd een brandend voorwerp in het voertuig gegooid.”

Of de wagen gestolen is, is onduidelijk. Op het moment van de brandstichting stond hij alleszins nog niet geseind, laat het parket nog weten. Het onderzoek naar de brandstichting loopt verder.

Meest bekeken

Baby Juliette werd geboren op 31 december 2025 en is het eerste kindje van de trotste ouders Gregory en Mathilde
Samenleving

AZ Sint-Maria zag aantal bevallingen in 2025 stijgen; Juliette wordt op de laatste dag van het jaar geboren

Een bus van De Lijn en een personenwagen botsen op elkaar aan de Woluwelaan in Diegem
Mobiliteit

Bus De Lijn en voertuig botsen: bestuurster (21) bevrijd door brandweer

Het appartement is onbewoonbaar na een hevige brand
Samenleving

Appartement onbewoonbaar na hevige brand: "Alle bewoners waren tijdig buiten"

schepen David De Valck en Eddy D'haese bij een cashpunt van Batopin
Economie
Samenleving

Merchtem stelt Batopin in gebreke: "Al maatregelen genomen en onderzoek loopt nog"

vrij 2 jan
Cultuur

Ring-reizigers vieren Nieuwjaar met concert Günther Neefs op de Donau

Meer nieuws uit de regio

Korpschef van de zone VIMA Erik Bassleer
Samenleving

Rustige oudejaarsnacht voor onze politiezones, maar agenten wel beschoten met vuurwerk

vrij 2 jan
Het bushokje van de halte Europalaan is aan diggelen geslagen
Justitie
Samenleving

Aantal vernielde bushokjes in Zennevallei loopt op tot 18: "Daders zullen opdraaien voor de kosten"

zat 27 dec
Een vrouw en een man kijken liefkozend naar elkaar
Economie
Wonen

Zorggroep Orelia moet nieuwe investeerder vinden om financiële uitdagingen het hoofd te bieden

zon 28 dec
De kruin van een boom
Groen
Vlaamse Rand

De Vlaamse Rand wordt nog groener: 1,2 miljoen euro voor 7 projecten

vrij 26 dec
Burgemeester van Beersel Jo Vander Meylen
Politiek

Burgemeester Beersel reageert op kritiek oppositie: "'t Kan verkeren, zei Bredero"

vrij 19 dec