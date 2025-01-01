Nieuwe toekomst gezocht voor verlaten Fobrux-site in Vilvoorde: “Economische invulling is de ambitie”

De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant gaat op zoek naar een nieuwe invulling voor de voormalige Fobrux-site in Vilvoorde. Voor de herontwikkeling richt het zich op ondernemers en organisaties die een duurzame, economische of sociale invulling hebben voor het gebouw.

Aan de rand van Vilvoorde, op de grens met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ligt een historisch gegroeide bedrijvenzone. In het hart daarvan bevindt zich de voormalige site van ‘Les Fonderies Bruxelloises’ (Fobrux), een metaalgieterij die tussen 1920 en 1970 kachels en kookfornuizen produceerde. Sinds de sluiting raakte het terrein versnipperd en grotendeels verlaten. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Vlaams-Brabant kocht enkele jaren geleden een deel van de site aan en werkt nu samen met de stad Vilvoorde aan een herontwikkeling van de verlaten Fobrux-site.

De POM is op zoek naar partijen die tijdelijk of permanent een invulling willen geven. “We willen niet alleen weten wie interesse heeft, maar ook welke voorwaarden, uitdagingen en kansen zij zien. Onze ambitie is een economische invulling, maar we staan ook open voor innovatieve en creatieve projecten met een sociale meerwaarde. Alles is bespreekbaar”, besluit projectmanager Ilse Demeulenaere, projectmanager van POM Vlaams-Brabant.

Volgens gedeputeerde Gunther Coppens is de Fobrux-site strategisch goed gelegen en biedt ze veel potentieel. “De activatie van dit gebouw biedt een unieke kans om de reconversie van het ruimere gebied te stimuleren,” zegt Coppens. “Door de strategische ligging heeft deze plek een groot potentieel voor duurzame en toekomstgerichte economische activiteiten.”

