Winteropvang in Vilvoorde verhuist naar voormalige gebouwen Mivavil

In de winteropvang zullen tien alleenstaande mannen kunnen opgevangen worden. “Het is niet dat we zoveel locaties hebben om uit te kiezen. We hebben vooral gekeken hoeveel het kost om het gebouw aan te passen zodat we er mensen kunnen opvangen, ligt het niet te dicht bij een school en dat soort zaken”, klinkt het.

Maar de Vilvoordse oppositiepartij Vooruit stelt zich vragen bij de locatie in de Far Fast-wijk en zegt dat de buurt niet bevraagd werd. “De buurt verdient uitleg. Het is belangrijk dat beslissingen over opvanginitiatieven gebeuren in overleg en met duidelijkheid voor bewoners én hulporganisaties,” zegt gemeenteraadslid Moad El Boudaati.

Dat de buurt niet bevraagd zou zijn, klopt niet volgens bevoegd schepen Anciaux. “Dat kunnen we ons gewoon niet permitteren. Voor de opvang begint, gaan we ook afspraken met de politie, het ziekenhuis en andere hulpverleners”, besluit Anciaux.