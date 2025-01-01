Tientallen mensen protesteren tegen prijsverhoging schoolopvang in Vilvoorde: “De woede zit diep”
Tientallen mensen, waaronder heel wat bezorgde ouders, trokken zaterdagmiddag door het centrum van Vilvoorde om te protesteren tegen de recent doorgevoerde prijsverhoging van de buitenschoolse opvang in het onderwijs. De mars werd georganiseerd door de socialistische vakbond ACOD, samen met oppositiepartijen PVDA en Vooruit.
De deelnemers stapten met spandoeken en slogans als ‘Nee tegen prijsstijgingen, ja voor betaalbare kinderopvang!’. “Opvang moet betaalbaar blijven voor elk gezin”, zegt gemeenteraadslid Moad El Boudaati (Vooruit). “Deze week zijn we langs enkele scholen gegaan om ouders te informeren over de nieuwe tarieven. De verontwaardiging is groot: kinderopvang is geen luxe, maar een basisrecht.” Volgens El Boudaati was de opkomst met zo’n 70 deelnemers beter dan verwacht. “We wisten dat het niet evident is om ouders met jonge kinderen op een zaterdagnamiddag op de been te krijgen, maar de woede zit diep.”
De actievoerders eisen dat de geplande tariefverhogingen worden teruggedraaid, dat er opvang in elke school blijft en dat de dienstverlening niet geprivatiseerd wordt. “We vragen betaalbare en kwaliteitsvolle opvang, georganiseerd door de stad, niet door private spelers”, zegt Sander Vandecapelle (PVDA). De actievoerders hopen dat de druk van de straat het beleid nog kan bijsturen. “We blijven opkomen voor gezinnen die het moeilijk hebben”, zegt El Boudaati.
Volgens het stadsbestuur was de aanpassing nodig om tot een uniform systeem te komen waarbij alle ouders hetzelfde betalen in alle netten. De opvang zou ook veiliger moeten zijn met de inschakeling van externe partners, omdat er voorheen een tekort was aan begeleiders. Burgemeester Jo De Ro reageert nuchter op het protest. “Dat mensen hun stem laten horen als ze het niet eens zijn met een maatregel, hoort erbij. We volgen samen met de schooldirecties en besturen de uitrol verder op en zullen zeker een evaluatie maken.”