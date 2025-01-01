Tientallen mensen protesteren tegen prijsverhoging schoolopvang in Vilvoorde: “De woede zit diep”

De deelnemers stapten met spandoeken en slogans als ‘Nee tegen prijsstijgingen, ja voor betaalbare kinderopvang!’. “Opvang moet betaalbaar blijven voor elk gezin”, zegt gemeenteraadslid Moad El Boudaati (Vooruit). “Deze week zijn we langs enkele scholen gegaan om ouders te informeren over de nieuwe tarieven. De verontwaardiging is groot: kinderopvang is geen luxe, maar een basisrecht.” Volgens El Boudaati was de opkomst met zo’n 70 deelnemers beter dan verwacht. “We wisten dat het niet evident is om ouders met jonge kinderen op een zaterdagnamiddag op de been te krijgen, maar de woede zit diep.”

De actievoerders eisen dat de geplande tariefverhogingen worden teruggedraaid, dat er opvang in elke school blijft en dat de dienstverlening niet geprivatiseerd wordt. “We vragen betaalbare en kwaliteitsvolle opvang, georganiseerd door de stad, niet door private spelers”, zegt Sander Vandecapelle (PVDA). De actievoerders hopen dat de druk van de straat het beleid nog kan bijsturen. “We blijven opkomen voor gezinnen die het moeilijk hebben”, zegt El Boudaati.