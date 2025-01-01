Kunstkring Kapelle-op-den-Bos stelt met gratis expo nieuwe werken tentoon: “Verhalen van kleur, vorm en emotie”

De tentoonstelling biedt een staalkaart van het talent binnen de kunstkring. De leden tonen hun meest recente creaties, waarbij de variatie in techniek en expressie centraal staat. Van schilderschilderkunst tot beeldhouwwerken: de werken vormen een harmonieus geheel. Bezoekers worden uitgenodigd zich te laten meeslepen door verhalen van kleur, vorm en emotie.

Cultuurcafé

De expo bezoeken kan elke dag van de week, behalve op vrijdag en zaterdag. Tijdens de openingsuren is de toegang gratis. Bezoekers zijn welkom in GC De Oude Pastorie. Voor wie na het bewonderen van de kunstwerken nog wil napraten, opent cultuurcafé 'De 5e Mijl' op zondag de deuren.