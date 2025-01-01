Kunstkring Kapelle-op-den-Bos stelt nieuwe werken tentoon met gratis expo

Kunstkring Kapelle-op-den-Bos stelt met gratis expo nieuwe werken tentoon: “Verhalen van kleur, vorm en emotie”

De Oude Pastorie in Nieuwenrode opent de deuren voor de jaarlijkse najaarstentoonstelling van de Kunstkring Kapelle-op-den-Bos. Liefhebbers van lokale kunst en kunstenaars kunnen er nog tot en met 13 december gratis de nieuwe collectie bewonderen.

De tentoonstelling biedt een staalkaart van het talent binnen de kunstkring. De leden tonen hun meest recente creaties, waarbij de variatie in techniek en expressie centraal staat. Van schilderschilderkunst tot beeldhouwwerken: de werken vormen een harmonieus geheel. Bezoekers worden uitgenodigd zich te laten meeslepen door verhalen van kleur, vorm en emotie.

Cultuurcafé

De expo bezoeken kan elke dag van de week, behalve op vrijdag en zaterdag. Tijdens de openingsuren is de toegang gratis. Bezoekers zijn welkom in GC De Oude Pastorie. Voor wie na het bewonderen van de kunstwerken nog wil napraten, opent cultuurcafé 'De 5e Mijl' op zondag de deuren.

Kunstkring Kapelle-op-den-Bos stelt met gratis expo nieuwe werken tentoon

Meest bekeken

Brandweerzone Vlaams-Brabant West blikt tevreden terug op verdelgingsseizoen van Aziatische hoornaar: “Recordaantal interventies”
Groen
Samenleving

Brandweerzone Vlaams-Brabant West blikt tevreden terug op verdelgingsseizoen van Aziatische hoornaar: “Recordaantal interventies”

Politiecontrole
Justitie

Parketten Halle-Vilvoorde en Leuven stellen grens voor intrekking rijbewijs door rijden onder invloed scherper

don 27 nov
Grimbergen sluit 25 serviceflats, bewoners reageren woedend
Samenleving
Politiek

Grimbergen sluit 25 serviceflats, bewoners reageren woedend: “Ze zullen ons hier op de laatste dag moeten buiten dragen”

vrij 28 nov
Vilvoorde, Meise en Merchtem krijgen vernieuwd label van ‘Diervriendelijke Gemeente’
Groen

Vilvoorde, Meise en Merchtem krijgen vernieuwd label van ‘Diervriendelijke Gemeente’

Sporten en smullen in het Pajottenland tijdens Pajot Trail & Taste
Sport

Sporten en smullen in het Pajottenland tijdens Pajot Trail & Taste in en rond Roosdaal

Meer nieuws uit de regio

Brandhofstraat Kapelle-op-den-Bos
Samenleving

Vrouw (73) overlijdt nadat ze in vijver sukkelt na avondje uit

Samenleving

Kapelle-op-den-Bos herdenkt jong oorlogsslachtoffer: “Met Ferdinand (7) krijgt oorlogsgruwel een gezicht”

din 11 nov
Sport

Koen Wauters eindigt net naast het podium in Tunesië: "Klaar voor de Africa Eco Race"

vrij 7 nov
Sport

Fenix Rally: Pascal Feryn geeft op, Koen Wauters baalt

zon 2 nov
Sport

Chaotische eerste dagen voor Feryn Dakar Sport: "Alles een beetje terug in de vingers krijgen"

zat 1 nov