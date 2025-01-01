Kunstkring Kapelle-op-den-Bos stelt met gratis expo nieuwe werken tentoon: “Verhalen van kleur, vorm en emotie”
De Oude Pastorie in Nieuwenrode opent de deuren voor de jaarlijkse najaarstentoonstelling van de Kunstkring Kapelle-op-den-Bos. Liefhebbers van lokale kunst en kunstenaars kunnen er nog tot en met 13 december gratis de nieuwe collectie bewonderen.
De tentoonstelling biedt een staalkaart van het talent binnen de kunstkring. De leden tonen hun meest recente creaties, waarbij de variatie in techniek en expressie centraal staat. Van schilderschilderkunst tot beeldhouwwerken: de werken vormen een harmonieus geheel. Bezoekers worden uitgenodigd zich te laten meeslepen door verhalen van kleur, vorm en emotie.
Cultuurcafé
De expo bezoeken kan elke dag van de week, behalve op vrijdag en zaterdag. Tijdens de openingsuren is de toegang gratis. Bezoekers zijn welkom in GC De Oude Pastorie. Voor wie na het bewonderen van de kunstwerken nog wil napraten, opent cultuurcafé 'De 5e Mijl' op zondag de deuren.