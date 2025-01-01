Fenix Rally: Pascal Feryn geeft op, Koen Wauters baalt

"Als allerlaatste van start moeten gaan"

Na hun technisch probleem op vrijdag gingen Pascal Feryn en Kurt Keysers zaterdagochtend opnieuw van start. Lang duurde de etappe niet. “Het team heeft vrijdagavond de koppeling die loskwam vervangen maar het probleem deed zich zaterdagvoormiddag opnieuw voor. We rijden hier met een volledig heropgebouwde en dus eigenlijk een nieuwe wagen. Met deze wagen nemen we straks ook deel aan de Africa Eco Race. Die is écht zeer goed, maar er is dat ene probleem. Onze mecaniciens hebben naar een oplossing gezocht, maar uiteindelijk hebben we beslist om niet verder te doen."

"Op zondag zouden we ook als allerlaatste van start moeten gaan en wachtte ons een immense inhaalrace. Eens de wagen terug in Leest is plaatsen we een hogedrukleiding met een nieuwe koppeling waarna het probleem van de baan is en de wagen startklaar is voor de Africa Eco Race”, besluit Pascal Feryn.

Omstandigheden waar we zelf geen schuld aan hebben.

Koen Wauters en Tom De Leeuw beleefden een goede dag die uiteindelijk op een sisser eindigde. “Puur sportief was het een uitstekende dag. In vergelijking met gisteren lag het tempo hoger en voelde alles goed aan", zegt Wauters. "Bij de start van het derde en laatste gedeelte van de etappe reden we in de top vijf bij de wagens. Ook in het laatste stuk van de etappe ging het prima tot we een waypoint wilden valideren. Dat lukte niet meteen waarna we nog drie keer probeerden. Bij de vierde poging werd het waypoint gevalideerd, maar waren we intussen ook al acht minuten verloren. Onze Poolse concurrent slaagde er wel in om het meteen te valideren maar ze was één van de weinigen."

Technische problemen dus. Ook Vincent Thijs, de winnaar van de etappe, kreeg ermee te maken. "Vanavond gaat de organisatie bij twintig wagens kijken wat en of er een probleem is", zegt Wauters. "Dat is goed met het oog op de rest van de rally, maar de verloren tijd die zijn we sowieso kwijt. Ik kan goed tegen mijn verlies, behalve als het te maken heeft met omstandigheden waar we zelf geen schuld aan hebben. We zijn nog in koers, wat niet het geval is voor Pascal. Het goede nieuws is dat we hier meteen de oorzaak hebben gevonden. In de Africa Eco Race zal hij er staan.”

In de voorlopige uitslag van de tweede etappe zijn Wauters en De Leeuw negende.