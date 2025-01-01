Kapelle-op-den-Bos stelt meerjarenplan voor: "26 miljoen euro investeren"

"Het lokaal bestuur van Kapelle-op-den-Bos kiest in het nieuwe meerjarenplan 2026–2031 voor een beleid dat inzet op nabijheid, duurzaamheid en verbondenheid", klinkt het bij het gemeentebestuur, dat een lijstje maakte met tien prioritaire acties voor de komende legislatuur.

Bovenaan de lijst staat de renovatie van het administratief centrum. De gemeente wil de gemeentelijke diensten centraliseren, zo zal onder andere het Sociaal Huis er onderdak krijgen. Eerst zijn er ingrijpende werken aan het verouderde gebouw nodig. "Het gebouw is meer dan 45 jaar oud en niet meer aangepast aan hedendaagse normen en gebruik.", klinkt het. "Het zal daarom ook duurzaam gerenoveerd worden, om een betere energie-efficiëntie te bekomen."

Ook de werken op en rond basisschool de Kei staan hoog op de prioriteitenlijst. "Deze gemeenteschool krijgt een nieuwe sportzaal", laat het gemeentebestuur weten. "Daarnaast verhuizen onder meer het wijkteam van de politie, de Erfgoedcel, Kind&Gezin en Mamadepot naar een nieuw gebouw aansluitend aan de school." Er is ook geld vrijgemaakt voor werken aan de Lourdesgrot, kerk en pastorie op de erfgoedsite in Ramsdonk.

In totaal investeert de gemeente deze legislatuur zo'n 26 miljoen euro. "Daarvan is veertig procent gedekt door subsidies en strategische verkopen", klinkt het.