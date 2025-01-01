PIT vertrekt voortaan ook vanuit AZORG Asse: "Uitstekende samenwerking"

PIT is een schakel tussen de klassieke ambulance en een MUG. Het team, bestaande uit een ambulancier en een spoedgevallenverpleegkundige met een bijzondere beroepstitel, kan het Paramedisch Interventieteam op basis van standing orders al voor de aankomst in het ziekenhuis met gespecialiseerde zorg starten, die normaal alleen door een MUG-arts kan worden uitgevoerd.

In plaats van te vertrekken vanuit de brandweerkazerne, heeft het PIT nu een standplaats in het AZORG-ziekenhuis in Asse om de reactietijd aanzienlijk te versnellen. "Deze manier van samenwerken zorgt voor een snelle en goed gecoördineerde inzet bij dringende medische oproepen," aldus Tom Van Esbroeck, zonecommandant Brandweerzone Vlaams-Brabant West. "Met deze nieuwe uitruklocatie versterken AZORG Asse en Brandweerzone Vlaams-Brabant West opnieuw hun ambitie om toegankelijke, hoogwaardige en tijdige spoedzorg te bieden aan elke patiënt in de regio."

De samenwerking tussen de brandweer en de verschillende ziekenhuizen in de regio verloopt goed, merkt ook zonevoorzitter Irina De Knop. "In de toekomst hebben we de intentie om nog vrijwillige hulpverleners-ambulanciers aan dit kader toe te voegen", zegt De Knop. "Dit past in de doelstellingen die we voorop stellen in ons toekomstig meerjarenbeleidsplan. We willen klaar zijn voor de toekomst en onze inwoners de best mogelijke medische zorg garanderen die hen toekomt.”