VUB huldigt in Zellik nieuwe supercomputer Sofia in: “Mijlpaal voor innovatie in Vlaanderen”

Sofia zal worden ingezet door onderzoekers aan Vlaamse universiteiten en hogescholen, kennisinstellingen en bedrijven en maakt deel uit van het Vlaams Supercomputer Centrum (VSC). Met haar duurzaam ontwerp en indrukwekkende rekenkracht betekent de installatie een grote nieuwe stap vooruit voor onderzoek en innovatie in Vlaanderen en een mijlpaal in het Vlaamse landschap van onder mee AI.

Supercomputer

Een supercomputer is een cluster van rekenkracht. Het criterium waaraan een computersysteem moet beantwoorden om een supercomputer te worden genoemd schuift voortdurend op, de evolutie gaat heel snel. Ter illustratie: de eerste supercomputer uit de jaren ’80 had de rekenkracht van wat vandaag in een smartphone zit.

Precies omdat de technologie zo snel evolueert, moet er om de zoveel tijd een nieuwe supercomputer worden aangekocht. Daarom heeft de Vlaamse regering beslist dat de uitbating ervan om de zes jaar aan een Vlaamse universiteit wordt toegekend. In het verleden verzorgden de universiteiten van Gent en Leuven de uitbating, nu neemt de VUB die over.

“Met een investering van 8,6 miljoen euro onderstrepen we nogmaals onze ambitie om Vlaanderen te laten pionieren in innovatie en duurzame hoogtechnologische ontwikkeling. Door strategische keuzes te maken én te investeren in de ‘machinekamer van de toekomst’ creëren we de juiste voorwaarden voor Vlaamse onderzoekers om te excelleren. Zo werken we vandaag aan de oplossingen voor de uitdagingen van morgen. Vlaanderen heeft immers alles in huis om tot de wereldtop te behoren in onderzoek en innovatie”, zegt een trotse Vlaams minister-president Matthias Diependaele.

Een motor voor wetenschap en industrie

De toepassingsmogelijkheden van Sofia zijn breed en raken aan tal van domeinen: het trainen van AI-modellen, simulaties van chemische reacties, fysica en astrofysica, klimaatmodellering en weerberekeningen, simulaties voor luchtvaart, scheepvaart en automobieltechnologie en AI-toepassingen in alle wetenschapsdisciplines. “De supercomputer zal dienen om modellen te ontwikkelen die tot interessante innovaties kunnen leiden. Dat kan gaan over simulaties van waterlopen en weermodellen om bv. te kunnen voorspellen wanneer er nog eens een nieuwe waterbom kan komen, tot het maken van AI-modellen om defecten in staalkabels tijdig te voorspellen. We hebben al voorbeelden gezien van bedrijven die op deze manier hun simulaties tot tien keer sneller kunnen uitvoeren”, Karin Voets, CIO van de VUB.

Zowel onderzoekers als bedrijven kunnen projecten indienen. De VUB streeft naar een bezettingsgraad van 80%, wat de impact en efficiëntie van de investering maximaliseert.