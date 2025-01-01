Spinibo protesteert tegen uitbesteding buitenschoolse kinderopvang in Asse: "Een mes in de rug gekregen"

Vandaag organiseert het gemeentebestuur onder de naam van Spinibo de voor- en naschoolse kinderopvang op alle Assese scholen. Dit omvat ook de opvang op woensdagnamiddag en tijdens schoolvrije dagen. Maar de gemeente Asse wil de opvang privatiseren. Dat valt niet in goede aarde bij de meer dan de 40 personeelsleden. "We hebben een mes in de rug gekregen", zegt kinderbegeleider Gaëtan Dubelloy. "We wisten er niks van en willen dit eigenlijk voorkomen. We vrezen prijsverhogingen, verlies van jobs, loondverminderingen. We zijn er voor de kinderen, niet voor de winst."

Het personeel hekelt ook het gebrek aan inspraak en vreest dat de opvang aan kwaliteit zal inboeten. De gemeente Asse wil net het omgekeerde bereiken. "Het uitbesteden is in geen geval een besparingsmaatregel”, wil Kristof Gaublomme, schepen van Kinderopvang, benadrukken. “Integendeel, we willen net meer investeren in onze kinderopvang. Maar net zoals in onze buurgemeenten zullen we ons focussen op onze regierol en het bewaken van de kwaliteit van onze opvanginitiatieven, eerder dan zelf opvang te organiseren.”

De gemeente Asse begrijpt dat de plannen heel wat emoties en onzekerheid opwekt bij het personeel. “Maar we willen duidelijk stellen dat we absoluut prioriteit geven aan een warme overdracht van het personeel met maximaal behoud van hun huidige arbeids- en loonvoorwaarden” vervolgt Gaublomme. “Enkel als er een geschikte kandidaat wordt gevonden, zal het uitbesteden effectief plaatsvinden en dit ten vroegste in 2027.”